Ringana: Hilfe, die Wurzeln schlägt

„Es geht um mehr als Unterstützung – es geht um Menschlichkeit, Zusammenhalt und darum, gemeinsam etwas zu bewegen“, bringt Ulla Wannemacher, Gründerin von Ringana, die Motivation hinter der Kooperation mit „Steirer helfen Steirern“ auf den Punkt. Für den steirischen Frischkosmetikhersteller, der weit über die Landesgrenzen hinaus tätig ist, sind soziales Engagement und Nachhaltigkeitsprojekte fest in der Unternehmenskultur verankert.

Diese Haltung hat Wannemacher jedoch nicht erst als Unternehmerin entwickelt – sie begleitet sie schon seit ihrer Kindheit. Aufgewachsen in einer Großfamilie, hat sie früh gelernt, was echter Zusammenhalt bedeutet: „Ich habe bei meiner Mutter gesehen, wie viel es bewirken kann, anderen zu helfen, und wie sehr kleine Gesten Leben verändern können. Das hat mich tief geprägt und ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Für mich ist klar: Wenn man die Möglichkeit hat zu helfen, dann sollte man es auch tun.“

Bei Ringana wird diese Überzeugung auf vielfältige Weise gelebt. Neben unternehmensinternen Initiativen für Diversität und der Beschäftigung von Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen unterstützt das Unternehmen regelmäßig soziale Einrichtungen. Seit 2025 gehört auch die Partnerschaft mit „Steirer helfen Steirern“ dazu.

Für Wannemacher ist das eine Selbstverständlichkeit: „Unternehmen tragen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt ist. Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, Familien Hoffnung zu geben und Kindern Perspektiven zu eröffnen – das sind die Momente, die wirklich zählen.“

Besonders am Herzen liegt ihr dabei die Zusammenarbeit mit „Steirer helfen Steirern“ – als Ausdruck des Wunsches, genau dort zu helfen, wo die eigenen Wurzeln liegen: in der Region und für die Menschen vor der eigenen Haustür.

Steirische Rauchfangkehrer: Glücksbringer von ihrer Schokoseite

Der steirische Rauchfangkehrer-Kalender 2026 der Rauchfangkehrer-Landesinnungen mit dem Verein Rauchfangkehrer Steiermark ist nicht nur eine ästhetische Würdigung des gesamten Berufsstands, sondern auch ein wirkungsvolles Zeichen des Miteinanders. Denn der Erlös in der Höhe von 2000 Euro wird „Steirer helfen Steirern“ zur Unterstützung von Menschen in Notlagen übergeben. Landesinnungsmeister Christian Plesar: „Der steirische Rauchfangkehrer-Kalender 2026 zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn ein traditionsreiches Handwerk gemeinsam Verantwortung übernimmt. Dieses Projekt steht sinnbildlich für unser Selbstverständnis: Wir sorgen nicht nur für Sicherheit, Energie und saubere Luft, sondern sind auch ein verlässlicher Partner für die Menschen in unserer Region. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Projekt unterstützt haben.“

Glücksbringer mit Verantwortung: Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Andrea Frais, Innungsgeschäftsführer Johannes Weiß, Andreas Prückler und Sandra Bleiberger-Krajnc (Steirer helfen Steirern), Landesinnungsmeister Christian Plesar, Harald Haidler © Klz/Stefan Pajman

Steirischer Seniorenbund: Hinschauen und helfen

Ein „stilles, aber kraftvolles Zeichen in einer Zeit, in der Schlagzeilen oft von Eigennutz und Skandalen geprägt sind“ will der steirische Seniorenbund setzen. Landesobmann BR Ernest Schwindsackl: „Statt üppiger Weihnachtsgeschenke für die eigenen Vorstandsmitglieder wurden auch heuer Spendengelder gesammelt – für jene, die sie wirklich brauchen. Was auf den ersten Blick wie eine kleine Entscheidung wirken mag, entfaltet bei näherem Hinsehen eine große Wirkung. Es ist ein bewusster Verzicht auf Privilegien zugunsten von Mitmenschlichkeit. Gerade in Krisenzeiten, die bei betroffenen Menschen von Sorgen und Entbehrungen geprägt sind, zeigt diese Geste, worauf es wirklich ankommt: Zusammenhalt, Verantwortung und Herz. Es ist ein leises Umdenken – und vielleicht ein Vorbild für viele andere. Denn wahre Größe zeigt sich nicht im Empfangen, sondern im Geben.“