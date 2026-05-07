Erleben Sie ein unvergessliches Chorwochenende in Linz, der Stadt Anton Bruckners. Treffen Sie Chöre aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland und lassen Sie Ihre Stimmen gemeinsam erklingen.
Highlights
- Höhepunkt ist ein großes Gemeinschaftskonzert im barocken Alten Dom mit der originalen Brucknerorgel.
- Auch Ihr Chor kann dort auftreten und sein Repertoire frei präsentieren.
- Musikalische Begegnungen mit anderen Chören.
- Messgestaltung in der Basilika am Pöstlingberg.
- Gemeinsame Stadterlebnisse wie: Stadtführung, Hafentour auf der Donau
- Linz Tourismus unterstützt kostenfrei bei der Organisation.
Angebot
- Selbstanreise mit Bus/Zug (300 Euro-Unterstützung seitens des Chorverbands Steiermark)
- 1 x Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer
- Teilnahme am Gemeinschaftskonzert im Alten Dom
- Möglichkeit der musikalischen Gestaltung der Messe in der Basilika am Pöstlingberg
- Der Chorverband Steiermark fördert die Anreise mit 300 € Pauschalbetrag.
Termin & Preis
Termin: 6. bis 7. Juni 2026
Preis: 98 Euro p. P. im DZ
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