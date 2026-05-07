Erleben Sie ein unvergessliches Chorwochenende in Linz, der Stadt Anton Bruckners. Treffen Sie Chöre aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland und lassen Sie Ihre Stimmen gemeinsam erklingen.

Highlights

Höhepunkt ist ein großes Gemeinschaftskonzert im barocken Alten Dom mit der originalen Brucknerorgel .

mit der . Auch Ihr Chor kann dort auftreten und sein Repertoire frei präsentieren.

und sein Repertoire frei präsentieren. Musikalische Begegnungen mit anderen Chören.

mit anderen Chören. Messgestaltung in der Basilika am Pöstlingberg .

. Gemeinsame Stadterlebnisse wie: Stadtführung, Hafentour auf der Donau

wie: Stadtführung, Hafentour auf der Donau Linz Tourismus unterstützt kostenfrei bei der Organisation.

Angebot

Selbstanreise mit Bus/Zug (300 Euro-Unterstützung seitens des Chorverbands Steiermark)

1 x Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer

Teilnahme am Gemeinschaftskonzert im Alten Dom

Möglichkeit der musikalischen Gestaltung der Messe in der Basilika am Pöstlingberg

Der Chorverband Steiermark fördert die Anreise mit 300 € Pauschalbetrag.

Termin & Preis

Termin: 6. bis 7. Juni 2026

Preis: 98 Euro p. P. im DZ

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