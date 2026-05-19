Die Lehrlinge Alma und Bastian haben die Marktleitung übernommen, als ihre Stellvertreter fungieren Cafri und Lisa Kornelia, während Yildiz das Herzstück Feinkostabteilung leitet: „Sie alle rocken das Geschäft“, ist Spar-Lehrlingsverantwortliche Jessica Penz begeistert. 26 Nachwuchskräfte sind auch heuer wieder bei der Aktion „Lehrlinge führen eine Filiale“ dabei – und diesmal ist es eine besonders prominente Filiale, in der die Handelskette Spar ihren Lehrlingen die Chance gegeben hat, selbst die Verantwortung zu übernehmen: Der Eurospar im Untergeschoß von Kastner & Öhler in der Grazer Sackstraße. „Aber das haben wir doppelt und dreifach zurückbekommen“, so Penz.

Die jungen Menschen haben dabei vielfältige Herausforderungen zu bewältigen: Von der Personaleinteilung über organisatorische Abläufe bis hin zur Beantwortung von Kundenanfragen liegt alles in ihren Händen, zugleich können sie im Rahmen des Projekts Teamarbeit, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen. „Das Projekt bietet eine hervorragende Möglichkeit, Fachwissen praxisnah anzuwenden und gleichzeitig persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln“, so Christoph Holzer, Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland. 250 Lehrlinge bildet man derzeit aus, derzeit ist man auf der Suche nach neuen Nachwuchskräften.

Natürlich werden die Lehrlinge nicht unvorbereitet auf die vielfältigen Aufgaben im Spar-Markt „losgelassen“: In Workshops und Seminaren – etwa zu Frischfleisch, Warenkunde oder Kassaprozessen – bereiteten sie sich gezielt auf ihre Aufgaben vor. Darüber hinaus planten sie eigenständig Verkaufsaktionen und Schwerpunkte für die Aktionswoche, darunter Verkostungen und besondere Angebotspräsentationen.

Über die am Freitag zu Ende gehende Woche resümieren die jungen Menschen sehr positiv: „Es war ein Traum, das Team war das Beste, das man sich vorstellen kann“, sagt Lisa Kornelia. „Schon diese Fünf zeigen, warum wir das machen“, strahlt Spar-Chef Holzer: „Es geht darum, das Feuer bei den jungen Menschen zu entfachen und das ist offenbar gut gelungen.“