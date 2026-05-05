Wer bei Google nach aktuellen Nachrichten sucht, bekommt eine Flut an Ergebnissen – und mit den neuen KI-Zusammenfassungen rutschen vertraute und vertrauenswürdige Quellen oft weiter nach unten. Mit dem Feature „Bevorzugte Quellen“ (Preferred Sources) gibt Google den Nutzerinnen und Nutzern jetzt ein Stück Kontrolle zurück.

In den Google-Einstellungen kann jeder individuell festlegen, welche Nachrichtenquellen am wichtigsten sind. Diese Quellen werden dann in den Suchergebnissen priorisiert – und zwar genau dort, wo man Nachrichten erwartet: in den „Top Stories“ und in einem neuen Bereich namens „Von deinen Quellen“.

So stellt man die „bevorzugte Quelle“ ein

Der schnellste Weg: Ein Klick auf den Link unten, um direkt zu den Google-Quelleneinstellungen zu gelangen. Dort setzt man das Häkchen bei der Kleinen Zeitung – fertig.

https://www.google.com/preferences/source?q=kleinezeitung.at

Bevorzugte Quellen einstellen bei Google | Mit einem Häkchen lässt sich die Kleine Zeitung als bevorzugte Quelle einstellen © Kleine Zeitung