Korsikas einzigartige Natur erschließt sich erst vor Ort: Eine Insel voller Kontraste, auf der hochalpines Landesinneres, traumhafte Strände und eine anmutige Küstenlandschaft ein beeindruckendes Gesamtbild ergeben. Auf dieser Reise erleben Sie Korsika von seiner schönsten Seite und wohnen im beliebten Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ nahe dem Hafenstädtchen Calvi und einem flach abfallenden Badestrand.

Highlights

Besuch des Bergdorfs Sant’Antonino

Bootsausflug entlang des Naturschutzgebiets Scandola bis Girolata

Ausflug nach Île Rousse mit Küstenbahnfahrt und Marktbesuch

Zeit zur freien Verfügung in Calvi

Entspannung an den traumhaften Stränden Nordkorsikas

Angebot

Flug ab/bis Graz

7 Nächte mit HP und kl. Mittagsangebot im Feriendorf „Zum Störrischen Esel“

Bungalow B (andere Kategorien auf Anfrage)

Ausflüge lt. Programm

deutschsprachige Reiseleitung

Termine & Preis

24.-31. 5. & 4.-11. 10.: 1379 Euro pro Person

14.-21. 6., 21.-28.6. & 13.-20. 9.: 1459 Euro pro Person

zzgl. 29 Euro p. P. Servicepauschale

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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