HSG Holding Graz live erleben!

Die HSG Holding Graz sorgt Woche für Woche für Gänsehautmomente und pure Handball-Action. Mit unbändigem Teamgeist, schnellen Angriffen und einer mitreißenden Heimkulisse begeistern die Spieler Fans aus ganz Graz und darüber hinaus.

Jeder Treffer zeigt: Diese Mannschaft lebt Leidenschaft!

Wer die Spieler der HSG Holding Graz live erleben möchte, kann sich Tickets als Kleine Zeitung Club-Mitglied jetzt um nur 10,00 € statt um 15,00€ sichern.

Hier geht‘s zum aktuellen Spielplan.