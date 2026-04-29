Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 5. Juli 2025
Minestrone
Zutaten für 4 Personen:
- 10 dag weiße Bohnen
- 2–3 Stängel Stangensellerie bzw. 1/2 Sellerieknolle
- 200 g Bohnschoten
- 1/4 kg Brokkoli
- 1 Bund junge Karotten
- 2 Zucchini
- 1 Lauchstange
- 3 Paradeiser
- 3 Schalotten
- 3 Knoblauchzehen
- Olivenöl
- 1,2 l klare Gemüsesuppe
- 2 EL Basilikumpesto
- Parmesan im Ganzen
- Salz & Pfeffer
Zubereitung:
- Die Bohnen über Nacht einweichen, dann weichkochen. Die Bohnschoten in Stücke schneiden und in Salzwasser fünf Minuten blanchieren. Die Paradeiser schälen, achteln und dabei entkernen. Den Brokkoli in kleine Röschen teilen. Das restliche Gemüse in nicht zu kleine Stücke schneiden. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In etwas Olivenöl andünsten. Abgetropfte Bohnschoten, Karotten und Sellerie dazugeben und andünsten. Mit Suppe aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen.
- Brokkoli und Zucchini dazugeben und weitere fünf Minuten kochen lassen.
- Nun kommen noch Bohnen, Lauch und Paradeiser in den Topf. Nochmals fünf Minuten kochen. Salzen und pfeffern.
- Die Suppe in tiefen Tellern anrichten. Auf jeden Teller etwas Pesto geben. Etwas Parmesan darüberreiben.