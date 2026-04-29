Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 3. Mai 2025

Teigtaschen mit Spargel gefüllt

Zutaten:

30 dag Mehl

1 Ei

2 bis 3 Dotter

Salz

1/4 kg grüne Spargelstangen

Butter

Zucker

Parmesan

Schlagrahm

weißer Pfeffer

Zubereitung:

Aus Mehl, Ei, Dottern und einer Prise Salz einen Nudelteig kneten. Zugedeckt mindestens eine halbe Stunde rasten lassen. Den Spargel schälen. Die Spitzen abschneiden. Wasser mit etwas Salz, Zucker und Butter aufkochen. Die Spargelstangen einlegen und weich kochen. Aus dem Sud heben. Die Spargelspitzen extra gar kochen. Die Spargelstangen in Stücke schneiden und in der Küchenmaschine pürieren. In einen Topf geben und so viel Rahm dazugeben, dass eine cremige Masse entsteht. Noch etwas einkochen lassen. Mit etwas frisch geriebenem Parmesan binden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Nudelteig auf einem bemehlten Backbrett dünn ausrollen. Runde Teigflecken ausstechen. Die Spargelfarce darauf verteilen. Die Teigflecken halbmondförmig zusammenschlagen. Die Ränder festdrücken. Die Ravioli in Salzwasser zwei bis drei Minuten kochen lassen. Aus dem Wasser heben und auf vorgewärmten Tellern mit den Spargelspitzen anrichten. Reichlich Butter zerlassen und über die Ravioli träufeln.