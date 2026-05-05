Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. April 2025.

Spargel in Mandelpanier

Zutaten für 4 Personen:

  • 1 kg weißer Spargel
  • Zitronensaft aus 1 unbehandelten Zitrone
  • Salz, Zucker, Pfeffer, Butter
  • 2 Eier
  • 1 EL Schlagobers
  • 7 dag Mehl
  • Öl zum Backen
  • 20 dag gemahlene Mandeln

Zubereitung:

  1. Die Spargelstangen schälen, die holzigen Enden entfernen. Die Stangen in mundgerechte Stücke teilen.
  2. Die Zitrone in Scheiben schneiden. In einem großen Topf reichlich Salzwasser mit 1 TL Zucker und zwei Zitronenscheiben aufkochen. Den Spargel einlegen und bissfest (nicht zu weich!) kochen. Aus dem Sud heben und gut abtropfen lassen.
  3. Eier mit Obers verschlagen. Mehl mit Salz und Pfeffer mischen und in eine flache Schale geben. Die Mandeln ebenfalls in eine flache Schale geben.
  4. Die abgekühlten und trocken getupften Spargelstücke zuerst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in gemahlenen Mandeln wenden. Überschüssige Panier abklopfen.
  5. Reichlich Öl erhitzen. Die Spargelstücke bei nicht zu starker Hitze goldbraun backen. Auf Küchenpapier oder einem Küchengitter abtropfen lassen.
  6. 2 Esslöffel Butter zerlassen. Die Spargelstücke auf einer Platte anrichten und mit Butter beträufeln. Zitronenscheibe dazulegen.