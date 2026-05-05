Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. April 2025.
Spargel in Mandelpanier
Zutaten für 4 Personen:
- 1 kg weißer Spargel
- Zitronensaft aus 1 unbehandelten Zitrone
- Salz, Zucker, Pfeffer, Butter
- 2 Eier
- 1 EL Schlagobers
- 7 dag Mehl
- Öl zum Backen
- 20 dag gemahlene Mandeln
Zubereitung:
- Die Spargelstangen schälen, die holzigen Enden entfernen. Die Stangen in mundgerechte Stücke teilen.
- Die Zitrone in Scheiben schneiden. In einem großen Topf reichlich Salzwasser mit 1 TL Zucker und zwei Zitronenscheiben aufkochen. Den Spargel einlegen und bissfest (nicht zu weich!) kochen. Aus dem Sud heben und gut abtropfen lassen.
- Eier mit Obers verschlagen. Mehl mit Salz und Pfeffer mischen und in eine flache Schale geben. Die Mandeln ebenfalls in eine flache Schale geben.
- Die abgekühlten und trocken getupften Spargelstücke zuerst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in gemahlenen Mandeln wenden. Überschüssige Panier abklopfen.
- Reichlich Öl erhitzen. Die Spargelstücke bei nicht zu starker Hitze goldbraun backen. Auf Küchenpapier oder einem Küchengitter abtropfen lassen.
- 2 Esslöffel Butter zerlassen. Die Spargelstücke auf einer Platte anrichten und mit Butter beträufeln. Zitronenscheibe dazulegen.