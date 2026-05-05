Spargel in Mandelpanier

Rezept. Ein frühlingshaftes und raffiniertes Gericht aus weißem Spargel und einer knusprig goldbraunen Panade mit Mandeln. Die nussige Kruste verleiht dem Spargel ein herrlich aromatisches Röstaroma und sorgt für ein genussvolles Zusammenspiel aus zart und knusprig.