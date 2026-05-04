Charity Wein & Golf Cup
Zum 15. Mal lädt das Hotel GUT Trattlerhof am 13. Juni zum Charity Wein & Golf Cup auf die Golfarena Bad Kleinkirchheim – Kärntens höchstgelegenen Golfplatz. Gemeinsam mit renommierten österreichischen Weingütern stellt sich der Trattlerhof ganz in den Dienst der GUTen Sache.
Die Erlöse aus der exklusiven Wein- und Raritätenauktion kommen dem SOS-Kinderdorf in Moosburg zu GUTe.
Dieses besondere Event verbindet Golf, Fashion, Wein & Genuss.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere exklusive Gewinnspiele gibt es für unsere Club-Mitglieder.
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