PsyNot Steiermark, kostenfreie 24h-Hotline: 0800 / 44 99 33
Psychiatrischer Not- und Krisendienst Kärnten
Kärnten West 0664 3009003
Kärnten Ost 0664 3007007
Kriseninterventionsteam Land Steiermark:
130 (Psychosoziale Akutbetreuung)
Psychiatrischer Not- und Krisendienst (PNK) für Kärnten
0664 / 300 70 07, täglich 0-24 Uhr
Kriseninterventionszentrum
Telefonberatung: 01 / 406 95 95 von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr.
Persönliche Erstgespräche nach telefonischer Rücksprache von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr in der Lazarettgasse 14A, 1090 Wien geführt werden.
Online-Beratung
Telefonseelsorge
Gesprächsunterstützung in Krisen, bei Problemen, zur Entlastung, kostenlos und rund um die Uhr, ohne Vorwahl, anonym.
Telefonberatung unter 142
Online-Beratung
Rat auf Draht
Unter der Telefonnummer 147 ist ein Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen eingerichtet: kostenlos, rund um die Uhr, ohne Vorwahl, anonym.
Telefon- und Chatberatung
Hilfe für Frauen
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter:
- 0800 / 222-555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at
- beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at
- Verein Frauenhäuser Steiermark: +43 800 20 20 17
- Frauenhelpline gegen Männergewalt, rund um die Uhr, kostenlos und anonym: +43 800 222 555
- der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: www.interventionsstelle-wien.at
- beim 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01 71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722
Steirisches Hilfetelefon rund um Beziehungsgewalt: 0800 20 44 22 www.beziehungstelefon.at mit Online-Chat
Männernotruf: 05 76 77
Männerinfo-Hotline: 0800 400 777 für Männer in Krisen (rund um die Uhr).
Gewaltschutzzentren Österreichs: 0800 700 217, www.gewaltschutzzentrum.at
- Gewaltschutzzentrum Steiermark: 0316 774199, www.gewaltschutzzentrum.at/steiermark/
- Gewaltschutzzentrum Kärnten: 0463/590290, www.gsz-ktn.at
Suizidprävention Austria Notfallkontakte und Hilfe in den Bundesländern.
WEIL, Beratung für selbstmordgefährdete Jugendliche: weil-graz.at.org