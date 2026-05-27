PsyNot Steiermark, kostenfreie 24h-Hotline: 0800 / 44 99 33

Psychiatrischer Not- und Krisendienst Kärnten

Kärnten West 0664 3009003

Kärnten Ost 0664 3007007

Kriseninterventionsteam Land Steiermark:

130 (Psychosoziale Akutbetreuung)

Psychiatrischer Not- und Krisendienst (PNK) für Kärnten

0664 / 300 70 07, täglich 0-24 Uhr

Kriseninterventionszentrum

Telefonberatung: 01 / 406 95 95 von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr.

Persönliche Erstgespräche nach telefonischer Rücksprache von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr in der Lazarettgasse 14A, 1090 Wien geführt werden.

Online-Beratung



Telefonseelsorge

Gesprächsunterstützung in Krisen, bei Problemen, zur Entlastung, kostenlos und rund um die Uhr, ohne Vorwahl, anonym.

Telefonberatung unter 142

Online-Beratung

Rat auf Draht

Unter der Telefonnummer 147 ist ein Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen eingerichtet: kostenlos, rund um die Uhr, ohne Vorwahl, anonym.

Telefon- und Chatberatung

Hilfe für Frauen

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter:

0800 / 222-555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at

beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Verein Frauenhäuser Steiermark: +43 800 20 20 17

Frauenhelpline gegen Männergewalt, rund um die Uhr, kostenlos und anonym: +43 800 222 555

der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie: www.interventionsstelle-wien.at

beim 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien: 01 71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722

Steirisches Hilfetelefon rund um Beziehungsgewalt: 0800 20 44 22 www.beziehungstelefon.at mit Online-Chat

Männernotruf: 05 76 77

Männerinfo-Hotline: 0800 400 777 für Männer in Krisen (rund um die Uhr).

Gewaltschutzzentren Österreichs: 0800 700 217, www.gewaltschutzzentrum.at

Suizidprävention Austria Notfallkontakte und Hilfe in den Bundesländern.

WEIL, Beratung für selbstmordgefährdete Jugendliche: weil-graz.at.org