Für Familien

Wenn Sie einen Skitag mit der Familie planen, dann sollten Sie besonders darauf achten, dass das ausgewählte Skigebiet auch kinderfreundlich ist. Gibt es einen Übungslift für die Kleinen oder ausreichend blaue Pisten, die für alle Familienmitglieder geeignet sind? Skigebiete für die ganze Familie sind zum Beispiel das Skigebiet Bad Kleinkirchheim und das Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut. Hier gibt es jeweils mehrere Skischulen und somit auch genügend Übungspisten und Spaß für die Kleinsten in der Runde. In Bad Kleinkirchheim gibt es mit 103 Pistenkilometern aber auch genug Raum für Eltern und geübte Skifahrerinnen und -fahrer.

Klein, aber fein

Ein Skigebiet muss nicht unbedingt riesig sein, um genügend Spaß und Abwechslung für einen Skitag zu bieten. Wer es lieber klein und überschaubar mag, fühlt sich in Skigebieten wie der Koralpe, dem Dreiländereck und am Mölltaler Gletscher wahrscheinlich am wohlsten. Hier haben Sie rasch einen Überblick über die verschiedenen Pisten und können entspannt ein paar Stunden auf den Skiern oder dem Snowboard verbringen, ohne die Sorge, sich zu verfahren oder jemanden aus der Gruppe zu verlieren. In kleineren Skigebieten sind häufig auch die Wartezeiten beim Lift kürzer und auf den Pisten ist weniger los.

Langeweile kommt hier keine auf

Für Fans von großen Skigebieten mit vielen verschiedenen Pisten, das für jede Abfahrt etwas Neues zu bieten hat, gibt es in Kärnten auch die richtigen Anlaufstellen. Die Skigebiete Bad Kleinkirchheim und Nassfeld mit jeweils über 100 Pistenkilometern und der Katschberg mit 80 Pistenkilometern gehören zu den größten in Kärnten. Ob Familie mit kleinen Kindern, gemütliche Skirunde oder sportliche Actionfans: Hier kommen alle auf ihre Kosten und können die Annehmlichkeiten eines großen Skigebiets mit modernen Liftanlagen und zahlreichen Hütten genießen.

Mit dem Kleine Zeitung-Skipass genießen Sie einen Skitag im Skigebiet Mölltaler Gletscher & Ankogel © KK

Actionliebhaber aufgepasst

Für alle Adrenalin-Junkies gibt es auch beim Skifahren genügend Angebote. Ob auf der Turracher Höhe, dem Nassfeld oder in Bad Kleinkirchheim: Viele Skigebiete haben großzügige Snowparks mit Funslopes, Schanzen und anderen Obstacles, in denen jedes Action-Herz höher schlägt. Auf der Turracher Höhe erwartet Skifahrer und Snowboarder der größte „Fun Mountain“ Österreichs.

