Damit auch die kalte Jahreszeit garantiert zu einem abwechslungsreichen Erlebnis für Jung und Alt wird, dafür sorgt die Winter Kärnten Card, die mit 4. November in die heurige Saison startet. Egal, ob Sie die frische Winterluft bei einer Skitour genießen, Ihr Wissen in einem spannenden Museum erweitern oder einfach nur in einer Therme entspannte Stunden verbringen wollen, mit der Winter Kärnten Card sind Sie auf der richtigen Seite. Denn heuer warten auf Sie insgesamt 34 Ausflugsziele aus den verschiedensten Bereichen auf Ihren Besuch.

Eintauchen, abtauchen

Was gibt es etwa Schöneres als an einem trüben Tag, der vielleicht nicht zu Outdoor-Aktivitäten einlädt, in einer der Kärntner Thermen die Seele so richtig baumeln zu lassen? Genießen Sie etwa das 34 Grad warme Wasser und die ausgedehnte Bade- und Saunawelt in der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein. Mit der längsten Rutsche und der größten Wasserfläche unter den Kärntner Thermen wird hier Spaß und Erholung auf höchstem Niveau geboten. Wenn Sie spürbar weiches Wasser lieben, das sanft zu Augen, Haaren und Haut ist, dann sind Sie im Mallnitzer Tauernbad richtig. Denn als erstes kommunales Hallenbad in Kärnten bietet es seinen Gästen das Vergnügen, in Granderwasser zu baden. Und auch das Sport- und Erlebnisbad Drautal Perle in Spittal wird seinem Namen mehr als gerecht. Neben einer 60 Meter langen Black-Hole-Wasserrutsche wird auch ein Sportkanal sowie ein Sportbecken mit je 25 Meter Länge geboten.

An trüben Tagen gibt es nichts Besseres als einen Thermenbesuch © Therme St. Kathrein

Auf der richtigen Spur

Die Freunde des Langlaufsports werden sich zwar noch etwas gedulden müssen, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und die Winter Kärnten Card hat auch heuer wieder attraktive Angebote im Gepäck. So warten etwa auf der Langlaufloipe Mallnitz 25 bestens präparierte Loipenkilometer auf Sie. Sie führen durch die idyllische Umgebung rund um Mallnitz und erhielten für ihre erstklassige Beschaffenheit als erster Ort in Kärnten das „Loipen-Gütesiegel“ verliehen. Die unberührte Winterlandschaft der Nockberge ist ebenfalls ein idealer Ort für Sportfans und Erholungssuchende. Hier steht mit den doppelt gespurten Langlaufloipen Turracher Höhe auf insgesamt 18 Kilometern Streckenlänge dem Langlaufvergnügen nichts mehr im Wege. Ein Muss ist die anspruchsvolle Weitental-Loipe (ca. 7 Kilometer), die Sie durch eine romantische Winterlandschaft bis auf 1.884 Metern Seehöhe führt.

Immer mehr Menschen entdecken Skitouren für sich © Hannes Pacheiner

Erlebnis Berg

Auch das Goldeck ist ein besonders reizvolles Gebiet für Skitouren. Genießen Sie mit dem Pistentourenticket Goldeck die atemberaubenden Ausblicke auf die umliegenden Berge und den glitzernden Millstätter See während Ihrer Skitour. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Skitourengeher sind, das Goldeck bietet Routen für alle Schwierigkeitsgrade. Tipp: Besuchen Sie den Skitourenlehrpfad, der von der Bergstation Goldeckbahn bis zum Goldeck Gipfel führt. Inklusive nützlicher Hinweise für Anfänger. Mit der Aufstiegsroute am Pistenrand der Klösterle Nordabfahrt bietet auch das Pistentourenticket der Bergbahnen Gerlitzen Alpe die besten Voraussetzungen für eine gelungene Pistentour. Entlang der Route, mit einer wunderschönen Aussicht auf die umliegende Bergwelt, laden Edelweiss Hütte, Huaba Hitt`n und das Gerlitzen Gipfelhaus zur Einkehr ein.

In Goldeck finden Sie Routen in allen Schwierigkeitsgraden © Gert Steinthaler

Eis- und Klettererlebnis

Ein Vergnügen für Groß und Klein wird auch heuer wieder die Kunsteisanlage in Velden am Wörthersee bieten. Die zwei Eismeister stehen bereits in den Startlöchern und sobald die Temperaturen es erlauben, werden sie wie immer für das perfekte Eis in der überdachten Mehrzweckhalle sorgen. Für das öffentliche Publikum ist das wetterunabhängige Eislaufvergnügen dann in der Zeit von 13.15 Uhr bis 15.30 Uhr möglich. Bis es aber soweit ist, kann man in der Kletterhalle Mühldorf, am Tor zum Mölltal und zur Nationalpark Region Hohe Tauern, die Kondition bereits auf Vordermann bringen. Sie ist eine der größten Kletterhallen Kärntens und mit mehr als 1.250 Quadratmetern sowie über 110 Routen und fünf Selbstsicherungsautomaten ein wahres Kletterparadies sowohl für Profis, Einsteiger als auch für Familien. Sollten Sie über keine Kletterausrüstung verfügen, haben Sie im Kletterverleih die Möglichkeit, sich alles Notwendige für das ultimative Klettererlebnis auszuborgen.

Geschichte neu entdecken

Wer lieber im Tal bleiben möchte und einen spannenden Tag mit allerhand Wissenswertem über die heimliche Hauptstadt Kärntens erfahren will, der sollte sich einen geführten Stadtspaziergang durch die Villacher Altstadt nicht entgehen lassen. Die Draustadt ist bekannt für ihr mediterranes Flair und die Lebensfreude. Mit einem der Austria Guides werfen Sie aber auch einen Blick hinter die Fassade und erfahren spannende Hintergrundgeschichten über Villach – eine Stadt, die bereits seit dem Mittelalter eine Handelsstadt ist. Tipp: Besuchen Sie auch die Markttage, die am Mittwoch, Freitag und Samstag stattfinden und mit hochwertigen Produkten des Alpe-Adria-Raums aufwarten. Wer sich einmal auf die Spuren der Jagd begeben möchte, der wird im Ferlacher Büchsenmacher- und Jagdmuseum bestens bedient. Hier erfahren sie allerhand Wissenswertes über die Ferlacher Büchsenmachertradition und neben historischen Waffen werden auch viele Trophäen heimischer und fremder Tiere aus der Sammlung Horten und Dr. Hellmuth Reichel gezeigt.

Das Museum Moderner Kunst Kärnten lässt die Herzen von Kunstliebhabern höher schlagen © FERDINAND NEUMUELLER

Lust auf Kunst

Ein Muss für alle Kunstliebenden ist der Besuch des Museums Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt. Auf insgesamt 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden hier sowohl Einzel- als auch Themenausstellungen junger und anerkannter nationaler sowie internationaler Kunstschaffender präsentiert. Die aktuelle sehenswerte Ausstellung zeigt unter dem Titel „real:abstrakt“ Werke von Richard Kaplenig und Johann Julian Taupe (bis 16. Februar 2025). Einen weiteren Schwerpunkt bilden auch die Sammlungsbestände des Landes Kärnten. Eine spannende Entdeckungsreise durch die Landes- und Kulturgeschichte sowie den Naturraum Kärnten bietet auch das Kärnten. Museum, ebenfalls in Klagenfurt. Vom „Lindwurmschädel“ bis zum Dionysos-Mosaik, vom Großglockner-Relief bis zum Siebenhirter-Schwert, von den frühesten Spuren menschlicher Besiedelung bis zum Anthropozän erfährt man hier allerhand Wissenswertes über unsere Geschichte.

