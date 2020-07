Wohl jeder kennt die Serie „How I Met Your Mother“ über die Suche des New Yorkers Ted nach seiner Traumfrau. Fühlst du dich ein bisschen wie er, auf der Such nach dem passenden Lebens(abschnitts)partner, aber es kommt einfach nie zum Happy End? Dann ist das der Artikel für dich.

Wie im Film ist es leider nur selten. Das heißt aber nicht, dass eine Beziehung deswegen nicht glücklich sein kann © shchus

Gleich vorweg: Ein. Und solltest du dich jetzt schon in Gedanken mit Ted vergleichen, hör sofort wieder damit auf. Denn die Serie ist von vorne bis hinten natürlich nur ein Märchen. Logisch, aber zwischendurch vergisst man, dass Hollywood nur durch Kitsch lebt.

Auch wenn du einen Partner gefunden hast, mit dem du dir ein gemeinsames Leben vorstellen könntest – eine Beziehung ist immer (ja, wirklich immer) eines: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber solltest du schon mal eine Beziehung gehabt haben, die länger als ein Jahr gedauert hat, hast du das hoffentlich schon verinnerlicht. Warum ist das so? Weil auch in der noch so harmonischen Beziehung Meinungsverschiedenheiten auftreten. Addiere dazu noch Alltagsprobleme außerhalb der Beziehung (die aber sehr wohl auf diese Einfluss nehmen) und noch den Faktor Geld – schon stehen wir vor einem Hürdenlauf, nur ohne Ziel. Was trotzdem für eine Beziehung spricht: die Glücksgefühle, die Zweisamkeit und die gegenseitige Unterstützung in schwierigen Zeiten. Immerhin ist eine Beziehung vor allem eines: eine Partnerschaft. Ja, denk mal über das Wort nach.

Absolut keine Beziehung ist frei von Problemen. Die Frage ist, ob du mit den Hürden in deiner aktuellen Partnerschaft leben kannst Foto © fizkes

Mach dir Gedanken, in welchem Beziehungskonstrukt du leben möchtest

Um den Weg in eine funktionierende Beziehung zu finden, solltest du als aller erstes einmal wissen, was du dir überhaupt unter einer Beziehung vorstellst. Anders: Finde das Beziehungskonstrukt, das zu dir passt – und gehe erst dann voll motiviert auf die Suche. Abseits von einer heterosexuellen, monogamen Ehe im gleichen Haushalt mit zweieinhalb Kindern gibt es nämlich jede Menge Alternativen. Die reichen von einer festen Beziehung in getrennten Haushalten über eine Ehe ohne Monogamie und ohne Kinder bis hin zu so kreativen Auswüchsen wie einer Kommune. Warum nicht? Wichtig ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Wenn du weißt, dass du es nie aushalten könntest, wenn dein Partner auch Sex mit andren hat, nutzt es nichts, wenn du eine offene Beziehung eingehst. Umgekehrt hat es nicht viel Sinn, wenn du von dir weißt, dass du nicht treu sein kannst, aber dennoch eine monogame Bindung anstrebst.

Du und dein Date habt zirka die gleichen Vorstellungen, wohin sich eure Bekanntschaft entwickeln soll? Perfekt! Foto © JenkoAtaman

Lege fest, was für dich wirklich wichtig ist

Um wieder Bezug auf die Serie rund um die fünf New Yorker Freunde zu nehmen – nein, hier ist nicht die Rede von einer frei zusammenfantasierten Vorstellung von Eigenschaften oder Hobbys von deiner Traumprinzessin oder deinem Traumprinzen. So stellte sich Ted seine Traumfrau zum Beispiel als eine Bass spielende, Pablo Neruda liebende Hundenärrin vor. Sind das Ansprüche an eine Beziehung oder in irgendeiner Weise Erfolgsfaktoren für selbige? Wohl kaum.

Es geht hier um grundlegende Dinge wie moralische Werte oder um ein kompatibles Nähebedürfnis. Auch die Vorstellungen darüber, was man von einer Beziehung erwartet, sollten in die gleiche Richtung laufen. Wenn Partner A sich eine feste Bindung mit Kindern wünscht und Partner B sich in einer offenen Beziehung mit getrennten Wohnorten sieht, hat das eher keine Zukunft.

Er oder sie hat nicht die gleichen Hobbys wie du? Solange dein Gegenüber offen ist für deine Interessen und sich auch auf sie einlässt, sollte das kein Drama sein. Umgekehrt sollte es natürlich genauso sein.

Auf der Suche? Bei Kleine Zeitung Partnersuche den Partner oder die Partnerin finden.

Habt ihr die gleichen Vorstellungen? So findest du es heraus (ohne zu verstören)

Wann solltest du bei deinem potenziellen neuen Freund oder deiner neuen Freundin abklopfen, ob ihr in puncto Beziehungskonstrukt zirka die gleichen Vorstellungen habt? Wenn ihr schon in einer Beziehung seid, ist es zwar nicht zu spät, aber früher ist definitiv besser. Seine Wünsche dem Gegenüber mitzuteilen, ist nie ein Fehler. Der Unterschied: „Ich sehe mich in einer festen Beziehung und Kinder sind für mich prinzipiell ein Thema. Wie steht es da bei dir?“ ist vollkommen in Ordnung. „Ich will zwei Kinder von dir“, ist beim ersten Date definitiv noch zu früh. Ja, es ist sehr wichtig, zu wissen, was man will und das auch zu kommunizieren. Man sollte seine Wünsche aber nicht gleich auf seine neue Bekanntschaft projizieren Foto © fizkes

Wenn ihr Online-Dating betreibt, schadet es übrigens auch nicht, schon vor dem Treffen zumindest die ungefähre Richtung, in die sich eure Bekanntschaft entwickeln könnte, abzuklopfen. Wenn der eine nur auf der Suche nach etwas sexueller Zerstreuung ist und der andere an einer schnellen Nummer gar nicht interessiert ist, könnt ihr euch das Treffen auch gleich sparen.

Alle Punkte oben passen, du bist aber trotzdem nicht verliebt?

Ihr versteht euch super, habt die gleichen Ansprüche an eine Beziehung und es funkt trotzdem nicht? Wie steht es dann mit der sexuellen Anziehung? Auch die ist nämlich ein wichtiger Faktor, ob es passt oder eben nicht. Sofern du nicht nach einer platonischen Beziehung suchst (aus welchen Gründen auch immer), solltest du dein Gegenüber schon anziehend finden. Wenn ihr euch in der Hinsicht leider gar nicht ansprechend findet, wird es schwierig. Klar muss es nicht gleich ein Feuerwerk geben bei der kleinsten Berührung – aber wenn man sich überhaupt nicht vorstellen kann mit der anderen Person zu schlafen, wird eine Beziehung nicht funktionieren. Ihr versteht euch gut, habt die gleichen Ansprüche an eine Beziehung und findet euch körperlich anziehend? Super, was willst du mehr! Foto © nd3000