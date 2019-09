Facebook

So schön ist der Herbst: Bekommen Sie nicht auch Lust auf einen Ausflug? © stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Die Tage werden kürzer und die Schule hat die Kids wieder fest im Griff – klingt nicht gerade nach Urlaub? Wir sagen: Ein spontanergeht sich immer aus! Ob Sie zum See, zum Wandern oder vielleicht auch mal in den Zoo aufbrechen: Die Möglichkeiten im Herbst sind endlos. Wenn Sie aufs lästige Urlaubbuchen verzichten und spontan mit dem Auto drauflosfahren, braucht es auch kaum Planung. An vier Dinge sollten Sie aber unbedingt denken ...

Langeweile? Garantiert nicht, wenn Sie mit Ihren Kids auf Tour sind. Foto © stock.adobe.com

Wissen, wo’s lang geht: Mit Routenplaner bleiben Sie auf Kurs

Kennen Sie das? Sie fahren gemütlich die Straßen entlang, genießen entspannt die Aussicht und plötzlich hören Sie vom Beifahrersitz: „Du … sind wir da eigentlich richtig?“ Gut, dass sich solche Situationen heutzutage leicht vermeiden lassen. Wer möchte schon gefühlte Stunden durch die Gegend irren, vielleicht auch noch mit genervten Kinderfragen von der Rückbank: „Wann sind wir denn endlich da?“ Mit Navigationssystem können Sie hier nicht nur präzise Antworten liefern, sondern vor allem sich selbst viel Stress ersparen. Denken Sie also unbedingt daran, Ihr Smartphone vor der Fahrt aufzuladen, falls Ihr Auto keine integrierte Ladestation hat. Unser Tipp: Wenn Sie einen Routenplaner direkt am Armaturenbrett verwenden, haben Sie die Strecke immer im Blick. Neuere Automodelle wie etwa der Renault Clio bieten besonders große Touchscreen-Systeme, sodass Sie garantiert nicht die Übersicht verlieren.

Freie Fahrt: Wenn Sie selbst am Steuer sitzen, bestimmen Sie, wann es wohin geht. Foto © KK

Der richtige Soundtrack: So fahren Sie in Ihrem eigenen Rhythmus

Die Strecke steht nun fest und zielstrebig fahren Sie los, der Sonne entgegen – dazu braucht es ganz klar den richtigen Soundtrack. Aber bitte lassen Sie wenigstens für diesen Tag die Lieblingsmärchen Ihrer Kids daheim. Wir drücken Ihnen die Daumen. Denn wussten Sie, dass das Mitsingen im Auto für Glücksgefühle sorgen kann? Wir finden, das klingt plausibel – gute Musik hebt doch immer die Stimmung. Vergessen Sie also nicht, sich vor der Fahrt eine passende Playlist zusammenzustellen oder Ihren Beifahrer als DJ einzuspannen: So sorgen Sie mühelos für eine herrlich unbeschwerte Fahrt. Besonders praktisch ist es, wenn Sie ein Multimediasystem im Auto haben. Damit kann jeder ganz einfach Musik über seine gewohnten Apps abspielen. CD-Chaos ade! Scrollen Sie sich bequem durch alle Genres. Unser Vorschlag für Ihre Playlist ...

Wenn der Hunger ruft: Gehen Sie auf Nummer sicher

Vielleicht sind Sie gerade erst losgefahren und summen sorgenlos zu Ihrem Lieblingslied, wenn schon die ersten Anfragen von der Rückbank kommen: „Mama, ich hab’ Hunger!“ Gerade bei einem Ausflug mit den Kleinen sollten Sie auf jeden Fall daran denken, genügend Proviant einzupacken. Auch wenn am Ausflugsziel ein Restaurant auf Sie wartet - Hunger ist oft unberechenbar. Am besten verstauen Sie alles in einer Kühlbox. So überlebt auch eine gesunde Jause wie etwa ein Salat problemlos die längste Fahrt. Profitipp: Besorgen Sie sich eine Kühlbox, die Sie via Zigarettenanzünder mit Strom versorgen. In einem Familienauto wie dem neuen Renault Clio findet selbst ein größeres Modell leicht Platz, damit Sie den ganzen Tag über sogar mit erfrischenden Getränken aufwarten können.

Die eigene Jause schmeckt eben doch am besten. Foto © stock.adobe.com

Reisen macht müde: Denken Sie an die Heimfahrt

Am Anfang des Tages, frisch-fröhlich motiviert, scheint jegliche Müdigkeit noch in weiter Ferne zu liegen. Doch Sie wissen es wahrscheinlich aus eigener Erfahrung: Ein Ausflug kann auch anstrengend sein. Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, sollten Sie immer ein paar Decken und Pölster dabeihaben, damit Ihre Kleinen bei der Heimfahrt schon einschlafen können. Ein bisschen Ruhe wird dann bestimmt auch Ihnen selbst gut tun. Am besten aktivieren Sie alle Sicherheitseinrichtungen Ihres Autos, wie etwa Tempomat oder, wenn vorhanden, intelligente Scheinwerfer. Falls die Konzentration nach einem langen Tag dann tatsächlich einmal etwas nachlässt, sorgt Ihr Auto dafür, dass Sie nie die Kontrolle verlieren. Lehnen Sie sich entspannt zurück, die Gedanken noch bei Ihrem erfolgreichen Ausflug, und fahren Sie sicher nach Hause.

Worauf warten Sie noch? Düsen Sie los in den Herbst! Das passende Auto für Ihre Ausflüge finden Sie zum Beispiel im Autohaus Aichlseder.

Entstanden in Kooperation mit Autohaus Aichlseder.