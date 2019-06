Facebook

Eine Zugfahrt, die ist lustig: Auf ins nächste Ferienabenteuer – ganz bequem mit der Bahn. © Tom Lamm | ikarus.cc

Sommerzeit ist Familienzeit! Die Kids starten in die wohlverdienten Sommerferien, das Wetter lädt ein in die große, weite Welt und die Alltagssorgen rücken ein bisschen weiter weg. Dass die warme Jahreszeit wie gemacht ist für spannende Wochenenden mit Kind und Kegel, da sind wohl nicht nur wir uns einig. Wir verraten Ihnen fünf besonders abwechslungsreiche Ausflugsziele, die nicht nur Ihren Nachwuchs, sondern auch Ihr inneres Kind begeistern werden. Das Beste daran: Alles ist bequem mit Öffis erreichbar – das Auto kann also getrost in der heimischen Garage stehen bleiben und alle kommen stressfrei ans Ziel. Besonders am Wochenende bieten Verkehrsbetriebe oft spezielle Ticketangebote für Familien an, Sie kommen also nicht nur bequem, sondern auch günstiger als mit dem Auto ans Ziel.

Mit Bus, Bahn und Bim ist die Steiermark im Handumdrehen erobert. Foto © Tom Lamm | ikarus.cc

Für Abenteurer: Entdecken Sie die Tiefen der Bärenschützklamm

Falls Sie die Bärenschützklamm noch nicht kennen, wird es definitiv höchste Zeit. Zu finden ist dieses Naturjuwel in Mixnitz, kurz vor Bruck an der Mur, und bietet neben kristallklarem, eiskaltem Wasser in Trinkwasserqualität mehr als nur einen Spritzer Abenteuer. Diese steile Schlucht will erst einmal erobert werden – über ganze 164 Brücken führt der Steig. Dann bietet sie mit ihren 24 Wasserfällen beste Abkühlung an heißen Tagen.

A ganz sche wüd’s Wossa: Die Bärenschützklamm. Foto © efired - stock.adobe.com

Für Beschleunigte: Driften Sie mit dem Kart durch die Kurven

Wenn Sie es lieber etwas zackiger angehen, ist vielleicht das Kartfahren das Richtige für Sie und ihren Nachwuchs. Also auf zur nächsten Kartstrecke – zum Beispiel in Laa bei Graz. Hier kann Ihnen nicht einmal schlechtes Wetter etwas anhaben: In diesem Fall weichen Sie einfach in den Indoorbereich aus. Ansonsten gibt es Strecken und Karts für alle Geschicklichkeits- und Altersstufen, vorausgesetzt, sie haben Geschwindigkeit im Blut.

Gibt Gummi: Im Kart wir der Tag garantiert um 100% actioreicher. Foto © Tom Wang - stock.adobe.com (Tom Wang)

Edle Ritter und noble Burgfräulein: Auf mystischer Spurensuche auf der Burg Deutschlandsberg

Anders als ihre größeren Schwestern in der Ost- und Obersteiermark ist die Burg Deutschlandsberg fast schon so etwas wie ein Geheimtipp, gerade deshalb wollen wir Sie Ihnen ans Herz legen. Nicht nur, weil dieses imposante Bauwerk schon von weitem ein echter Augenöffner ist – und das immerhin seit dem 12. Jahrhundert. Hier gibt es auch garantiert für jeden Geschmack etwas zu erleben. Wenn Sie sich auf das mystische Burgflair einstimmen wollen, wandern Sie am besten durch den geheimnisvollen Schluchtwald der Klause zur Burg hinauf. Oben angekommen warten verschiedene Ausstellungen auf wissbegierige Besucher. Besonders verschrieben hat man sich hier den Kelten, die die Gegend schon in der Antike besiedelten. Wenn Sie von der Reise in die Vergangenheit hungrig geworden sind, gönnen Sie sich anschließend im Burgrestaurant regionale und internationale Köstlichkeiten.

Muss noch in seine Rüstung wachsen: Miniritter auf dem Streifzug auf der Burg Deutschlandsberg. Foto © levranii - stock.adobe.com

Luftige Höhen: Entdecken Sie das Dach der Steiermark

Sie wollten schon immer, dass Ihnen das ganze Land zu Füßen liegt? Dann auf zum Dachstein, der ja bekanntlich nicht nur der höchste Berg der Steiermark ist, sondern auch eine echte Abenteuer-Fundgrube. Das fängt schon bei der spektakulären Fahrt mit der Gondel an, die einfach so 1.000 Höhenmeter ohne eine einzige Stütze überwindet und Sie auf 2.700 Meter hinaufträgt. Wenn Sie das noch nicht schwindlig genug macht, sollten Sie sich auf den Skywalk wagen und 250 Meter nach unten blicken – so tief geht es hier nämlich nach unten. Bei besonders klarem Wetter sehen Sie hier übrigens im Süden bis nach Slowenien und im Norden bis nach Tschechien. Wenn das die Überwindung nicht wert ist. Wenn Sie es nach der Aufregung etwas entspannter angehen wollen, hat die Region übrigens auch jede Menge zu bieten – von der Therme bis zum Badesee.

Juchui! Die Aussicht vom Skywalk am Dachstein ist jedes Bisschen Überwindung wert. Foto © bortnikau - stock.adobe.com (Andrei Bortnikau)

Riesiger Spaß, gar nicht so klein: Auf ins Grazer Kindermuseum!

Nicht nur hinaus ins Grüne wollen wir im Sommer, auch ein Ausflug in die Stadt lohnt sich eigentlich immer – wenn da nicht die Langeweile wäre, die bei den lieben Kleinen gern aufkommt, sobald es ins Museum oder die Ausstellung geht. Wo das garantiert nicht passiert, ist im Grazer Kindermuseum, genannt FRida & freD. Hier dreht sich nämlich alles ums Experimentieren, Ausprobieren, Anfassen und Mitmachen – eben um alles, was Ihnen anderswo schräge Blicke einfangen würde. Garantiert mit dabei ist jede Menge Spaß – natürlich auch für die Großen.

Entstanden in Kooperation mit dem Steirischen Verkehrsbund.