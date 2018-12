Facebook

Schon gewusst? Um die mystischen Rauhnächte ranken sich seit jeher allerlei Sagen und Erzählungen. © stock.adobe.com / .shock

In der Weihnachtsnacht, sagt man, können die Tiere sprechen. Warum das so ist? Weil die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember zu den so genannten Rauhnächten gehört. Diesen insgesamt 12 Nächten rund um den Jahreswechsel werden allerlei magische Kräfte zugeschrieben – so brachte man früher etwas Licht in diese ansonsten so düstere Zeit und erbat sich allerlei Gutes und Glück fürs neue Jahr. Von den 12 Nächten zwischen den Jahren sind vier ganz besonders wuchtig. Wo Sie diese "wilden Nächte" am besten verbringen – wir haben ein paar Geheimtipps für Sie. Schön und wild: Die Rauhnächte werden auch "wilde Jagd" genannt, nach den Geistern, die um diese Zeit umherziehen sollen. Foto © stock.adobe.com / Stephane Pothin Der weiße Thomas und sein Gefolge

Die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember markiert die erste der Rauhnächte, sie wird auch "Thomasnacht" genannt. Sie ist gleichzeitig die längste Nacht des Jahres – kein Wunder, dass das unseren Vorfahren eine ordentliche Portion Ehrfurcht eingejagt hat. In Gams, einem kleinen Ort in der Obersteiermark etwa, kommt der Thomasnigolo, der den weißen Thomas und allerlei Perchtengestalten im Schlepptau hat. In dieser langen Nacht ist es in einigen Regionen Brauch, durch hellseherische Rituale zu erfragen, ob man im neuen Jahr Glück in der Liebe haben wird – dann soll der oder die Zukünftige im Traum erscheinen. Sie sind schon fest verbandelt? Zu zweit wird die längste Nacht des Jahres gleich viel gemütlicher – zum Beispiel beim gemeinsamen Zeitunglesen. Wenn Ihnen der Sinn nach einem Ausflug steht – der Mariazeller Advent ist einer der ursprünglichsten Adventmärkte im Land, hier erleben Sie Brauchtum ganz nah. Auch in der Rauhnacht ein Erlebnis: Der Mariazeller Advent. Foto © stock.adobe.com / Christian Krammer Weihschwamm und Waldheimat

Wenn Sie auf dem Land aufgewachsen sind, kennen Sie das vielleicht von Ihren Großeltern: Zu den Rauhnächten werden Haus und Hof ausgeräuchert, um Schäden und Unglück im neuen Jahr fern zu halten. In vielen Gegenden wird dafür ein glühender Baumschwamm – Rauhnacht-Kenner nennen ihn Weihschwamm – verwendet. Auch die ruhelosen Geister, denen man nachsagt, durch die Rauhnächte zu spuken, werden auf diese Weise nach alter Tradition ferngehalten. In der stillsten und besinnlichsten der Rauhnächte – der Heiligen Nacht vom 24. Auf den 25. Dezember – denken wir so gar nicht an dunkle Gestalten, ganz im Gegenteil. In der Stillen Nacht sind wir ganz bei und mit unseren Liebsten. Wenn Sie nach einem ganz besonderen Erlebnis suchen, sollten sie der Waldheimat von Peter Rosegger einen Besucht abstatten, denn hier findet am Weihnachtsabend die Christmettenwanderung statt. Mit Laternen geht es durch die verschneite Winternacht zur Christmette, auf dem Weg statten Sie Roseggers Geburtshaus einen Besuch ab. Rauch gegen böse Geister – ein Brauch, der zu den Rauhnächten weit verbreitet ist. Foto © stock.adobe.com / Andy Ilmberger Mit Fackeln durch die raue Nacht

Die wohl lauteste der Rauhnächte ist die Silvesternacht, vom 31. Dezember auf den 1. Jänner. Seit jeher wird mit dieser Nacht nicht nur Mystisches, sondern auch gute Hoffnungen für das neue Jahr verknüpft. Auch hier gibt es wieder allerlei Orakelbräuche, mit deren Hilfe aufgedeckt werden soll, was die Zukunft bereithält. Den wohl bekanntesten kennen Sie mit Sicherheit: Das Bleigießen, das mittlerweile so sehr zu Silvester gehört, wie der Donauwalzer und "Dinner for One". Wenn Sie die Silvester-Rauhnacht einmal anders begehen wollen, haben wir einen ganz besonderen Tipp für Sie: Fern von Knallerei und Gedrängel führt Sie die Fackelwanderung in Tragöß rund um den Grünen See, den Sie im Feuerschein bestimmt auch noch nicht gesehen haben. Was gibt es spannenderes in der Rauhnacht, als eine Fackelwanderun? Zum Beispiel rund um den Grünen See in Tragöß. Foto © stock.adobe.com / Liane Remmler Die guten Geister, die ich rief

Zu Dreikönig wartet die letzte der Rauhnächte auf uns – jetzt ist das neue Jahr endgültig eingeläutet – in manchen Regionen wird das wörtlich genommen. Vom Salzkammergut bis ins Salzatal laufen zu dieser Zeit die Glöckler durch die Dörfer. Das sind junge Männer, ganz in Weiß gekleidet, mit aufwändigem, leuchtenden Kopfschmuck ausgestattet und mit Glöckchen behängt – daher der Name. Ein Anblick, der begeistert – deswegen gehören sie auch zu den so genannten Schönperchten. Die Glöckler laufen durch die Ortschaften ins Zentrum und ziehen vor jedem Haus ihre Bahnen: Kreise, Spiralen und Achter, die die Sonne anrufen und die Dunkelheit verbannend sollen. Als Lichtgestalten und gute Geister beenden die Glöckler die dunklen Rauhnächte und vertreiben böse Geister. Zu bewundern gibt es die Glöckler in zahlreichen Gemeinden – zum Beispiel in Stainach, Liezen oder Admont. Lichtgestalten: Die Glöckler läuten zu Dreikönig spektakulär das Ende der Rauhnächte ein. Foto © stock.adobe.com / rubrafoto