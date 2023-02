Wie viel Zeit bleibt Ihnen im Unternehmeralltag, um sich um Werbung zu kümmern? Wahrscheinlich nicht viel. Mit unserer Kleine Zeitung-Auktion erreichen Sie ganz unkompliziert unzählige Schnäppchenjäger und Konsumenten, die auf Regionalität setzen. Treue Händlerinnen und Händler wissen um die Vorteile, die die Auktion bringt. Bei der Händlerumfrage 2022 fragten wir, warum die Betriebe mitmachten. Die Antworten:

71 % Zur Bekanntheitssteigerung meines Unternehmens.

64 % Weil ich ohne Kapitaleinsatz Werbebudget finanzieren kann.

56 % Weil ich damit Neukunden gewinnen kann.

53 % Gratisbewerbung meiner Angebote im Rahmen der Online-Auktion

Werben, ohne Geld in die Hand zu nehmen

Mit der Auktion können Sie in der Kleinen Zeitung werben, ohne Geld in die Hand zu nehmen. Dafür wollen wir nur ihr Bestes: Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen. Für verkaufte Artikel gibt es Werbeguthaben, dass Sie in der Kleinen Zeitung (print und digital) einlösen können.

Bei den vergangenen Frühjahrsauktionen besonders beliebt waren Produkte und Dienstleistungen aus den folgenden Kategorien:

Kulinarik (Dinner, Weine, regionale Spezialitäten)

Action & Adventure (Escape-Games, Kanutouren etc.)

Aus- und Weiterbildungen

Aktivurlaube und Kurzurlaube

Gutscheine für Wellness und Gesundheit

Nachhaltig und besonders günstig

Neu ist bei dieser Frühjahrs-Auktion die Kategorie "Second Life". Damit bieten wir die Möglichkeit an, Ausstellungsstücke, Vorjahresmodelle oder auch Produkte mit leichten Gebrauchsspuren zu verkaufen. Das ist nicht nur besonders nachhaltig, sondern auch noch unschlagbar günstig für die Bieterinnen und Bieter.