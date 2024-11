Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark sieht sich als Role-Model für Familienfreundlichkeit und Chancengleichheit und ist auch längst als „familienfreundlicher Betrieb“ zertifiziert. Der hohe Anspruch, den das Unternehmen in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf an sich selbst stellt, äußert sich auf vielfältige Weise. Zum Beispiel lässt sich der Job durch spezielle Trainingsprogramme und flexible Arbeitszeitmodelle optimal in die jeweilige Lebenssituation integrieren.

Konkret: Es gibt in nahezu jeder Position die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel anzupassen und in Teilzeit oder teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Diese Möglichkeit nimmt insbesondere in der Familienphase viel Druck von den Schultern der Arbeitnehmer:innen und speziell für Frauen mit Kindern eröffnen sich attraktive Karrieremöglichkeiten. Für karenzierte Mitarbeiter:innen gibt es auch eigene Events, damit sie den Kontakt zur Firma nicht verlieren.

So kann jede Person ihren individuellen Weg gehen – ohne, dass Privates auf der Strecke bleibt und die Work-Life-Balance leidet. Regelmäßig veranstaltete Frauen-Netzwerktreffen bieten darüber hinaus eine gute Gelegenheit, sich mit Kolleginnen zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Chancengleichheit zählt bei Raiffeisen aber nicht nur intern, sondern wird auch aktiv in die Gesellschaft getragen. Insbesondere „Financial Literacy“ ist für die RLB Steiermark ein echtes Herzensthema. Mit Vorträgen und Initiativen erreicht das Thema Finanzbildung ganz gezielt auch die weibliche Kundschaft.

Wesentliche Eckpfeiler dafür, dass „Gleichbehandlung“ keine leere Floskel bleibt, sondern im Unternehmen zur gelebten Realität wird, sind gleiche Bezahlung, gleiche Karrierechancen und gleiche Wertschätzung. Alle drei Faktoren gehen bei Raiffeisen Hand in Hand.