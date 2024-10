Die BeSt ist eine der größten und umfangreichsten Messen für Beruf, Studium und Weiterbildung Österreichs und findet 2024 wieder in der Messe Kärnten statt. Bei dem großen und vielfältigen Rahmenprogramm ist es wichtig, an den drei Tagen der Messe nicht den Überblick zu verlieren. Deshalb wurde bei den verantwortlichen Organisatoren Matthias Penz und Florian Brunner nachgefragt, worauf es denn ankommt, wenn man die Messe besucht, wie man sich am besten darauf vorbereitet, was sie unbedingt empfehlen würden, wo die Messe eigentlich stattfindet und was einfach immer gut zu wissen ist. Bei dieser vielfältigen Veranstaltung, sollte man einerseits wirklich nichts verpassen und andererseits auch jede Gelegenheit nützen, um sich zu informieren. Denn hier können die ersten entscheidenden Weichen für die schulische und berufliche Zukunft der Besucher:innen gestellt werden.

Florian Brunner und Matthias Penz © Victor Klein

Wann findet die BeSt Klagenfurt statt?

Vom Donnerstag, 17., bis Samstag, 19. Oktober 2024. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr.

Wo wird die Messe durchgeführt?

In der Messe Klagenfurt, Halle 1. Der Eingang befindet sich am Messeareal Ost und ist über die St.-Ruprechter-Straße zu erreichen.

Fallen für den Messebesuch Kosten an?

Nein, der Eintritt ist frei.

Wer sollte die BeSt Klagenfurt unbedingt besuchen?

Schüler:innen, Maturant:innen, Lehrstellensuchende, Berufseinsteiger:innen, Eltern, Lehrer:innen und alle, die auf der Suche nach dem Berufs- und Bildungsweg sind.

Welche Aussteller sind dabei?

Über 110 Unternehmen, Lehrbetriebe, Universitäten, Kollegs, Hochschulen, weiterführende Schulen, Organisationen und Beratungsstellen.

Aktives Ausprobieren steht am Programm © Florian Gunzer

Können berufliche Tätigkeiten direkt vor Ort ausprobiert werden?

Ja, es finden zahlreiche Workshops, Diskussionsrunden und Mitmachaktionen statt.

Ist eine Anmeldung erforderlich?

Nur für die Workshops muss man sich vorab anmelden. Anmeldung unter: www.best-klagenfurt.at/workshops

Wie lauten Ihre Top 3 Empfehlungen für die Besucher:innen?

Erstens: Mutig sein und das Gespräch mit den Aussteller:innen suchen. Eine gute Vorbereitung kann dabei helfen. Beispielsweise können vorab Fragen formuliert und Informationen über die Aussteller:innen eingeholt werden.

Zweitens: Die Chancen des Rahmenprogrammes nutzen und aktiv etwas ausprobieren. Wo sonst hat man diese Gelegenheiten?

Drittens: Die Interessensrouten verwenden. Diese sind unter www.best-klagenfurt.at zu finden. Je nach Interessen der Besucher:innen werden Routen mit den relevanten Stationen vorgeschlagen.

Immer gut zu wissen:

Die Messe findet gemeinsam mit den Tagen der Gesundheitsberufe statt. Veranstalter der BeSt sind das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie das Arbeitsmarktservice Österreich.