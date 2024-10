Weil er nach einem Fußballspiel nicht auf seine Mitfahrmöglichkeit für den Heimweg warten wollte, hat am Samstag in Plainfeld (Flachgau) ein 19-Jähriger einfach ein Auto gestohlen und ist mit diesem nach Radstadt (Pongau) heimgefahren. Aufgrund eines Hinweises hat die Polizei den Mann aber schnell ausgeforscht und ihn erwischt, als er gerade beim gestohlenen Wagen war, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Autoschlüssel aus Umkleidekabine entwendet

Der Bosnier wollte am Samstag gleich nach dem Fußballspiel nach Hause fahren, seine Bekannten, mit denen er angereist war, wollten jedoch noch länger bleiben. Der 19-Jährige ging daraufhin in die Umkleidekabine und stahl aus einem Rucksack einen Autoschlüssel. Damit suchte er in der Umgebung des Sportplatzes den dazugehörigen Wagen und fuhr damit nach Radstadt. Gegenüber der Polizei gab er den Diebstahl zu und lieferte auch gleich die ungewöhnliche Begründung. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.