Ein 20-jähriger Autodieb bereitete seiner Diebestour am Dienstagnachmittag selbst ein jähes Ende. Der in Weiz lebende Mann stahl zunächst in einem örtlichen Autohaus einen Pkw mit Probekennzeichen. Der Händler bemerkte den Diebstahl sofort und verständigte die Polizei. Die Beamten der Inspektion Gleisdorf suchten zunächst vergeblich nach dem Kriminellen und dem entwendeten Mittelklassewagen.

Nur rund eine halbe Stunde später half der Dieb dann unfreiwillig der Exekutive. Denn er baute im Bereich des LKH Graz einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Da er sich nicht ausweisen wollte, verständigte der Unfallgegner die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Andritz stellten fest, dass der 20-Jährige gar keinen Führerschein besitzt und kontaktierten daraufhin den Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges, also den Autohändler. Dieser berichtete ihnen vom Diebstahl.

Die Beamten nahmen den Dieb fest und überstellten ihn nach Gleisdorf. Angaben zu seiner Tat wollte der amtsbekannte Mann nicht machen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.