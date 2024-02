In Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, wurde am Montag ein 25-jähriger Mann aus Syrien festgenommen, der im Verdacht steht, am selben Tag einen Pkw gestohlen zu haben. Die Festnahme erfolgte nach kurzer Verfolgung.

Zusätzlich zu den Diebstahlsvorwürfen besteht der Verdacht, dass der junge Mann gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen verstoßen hat, was zu seiner weiteren Festnahme und Einlieferung in eine Justizanstalt führte.

Ermittlungserfolg in Leoben

Eine 44-jährige Anrainerin meldete gegen acht Uhr, dass ihr Auto, das sie vor einem Geschäft geparkt hatte, verschwunden sei. Den Schlüssel hatte sie im Auto gelassen. Nach einer schnellen Fahndung entdeckten Beamte das Fahrzeug gegen 8.45 Uhr nur einen Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernt. Weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen erhärteten den Tatverdacht gegen den 25-Jährigen, der in unmittelbarer Nähe des gestohlenen Autos angehalten wurde. Trotz eines fehlenden Geständnisses wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben die Anzeige erstattet und der Mann auf freiem Fuß angezeigt.