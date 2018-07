Facebook

Katarina Riederer (links im Bild) und ihre Auftraggeberin Elke Beiglböck - auf der neuen (alten) Couch © LUIGI CHIARIELLO

Es war die Haubenküche Tom Riederers, die das niederösterreichische Ehepaar Beiglböck vor mittlerweile vier Jahren das erste Mal zum ehemaligen Pfarrhof in St. Andrä im Sausal führte: Tom und Katarina Riederer hatten das Anwesen damals gerade liebevoll revitalisiert. (Hier geht es zur Geschichte über den Pfarrhof) Neben dem Essen begeisterte die Besucher auch das Ambiente: „Mir gefiel von Anfang an die Verbindung von Altem und Neuem und wie hell die Räume wirken, obwohl der Pfarrhof eher dunkel ist“, erklärt Elke Beiglböck ihre Begeisterung für das Interieur des Pfarrhofs, das die Handschrift der Hausherrin trägt. Langer Rede kurzer Sinn: Die Beiglböcks wurden Stammgäste im Pfarrhof und den angeschlossenen Gästezimmern, und als in ihrem Einfamilienhaus im Vorjahr eine größere Veränderung anstand, dachten sie sofort daran, sich bei Katarina Riederer Unterstützung zu holen.

