Kein Werklohn für mangelhafte Werke

Die terminneutrale Vertragsstrafenklausel

Unter einer Vertragsstrafe versteht man im Allgemeinen eine Pönale für den Fall, dass ein Vertragspartner („ein Versprechender“) seine vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt. ­Gerade im Baurecht sind derartige Vereinbarungen üblich, z. B. zur Absicherung einer Baufertig­­­stellungsfrist.

Verzögert sich ein Baufertigstellungstermin durch ein Verschulden des (Werk-)Unternehmers, dann ist die Sachlage klar. Heikel ist aber die Frage, wenn die Gründe für die Verzögerung aus der Sphäre des Werkbestellers (Kunde) kommen. Denn dann stellt sich die Frage: Ist eine ­etwaige Vertragsstrafenklausel überhaupt noch gültig?

Der Oberste Gerichtshof hat sich vor kurzem in einer Entscheidung mit dieser Thematik auseinandergesetzt – mit folgenden Feststellungen: Überschaubare, kurzfristige Verzögerungen, die der Sphäre des Werkbestellers zuzurechnen sind, machen die Vertragsstrafenklausel nicht ungültig. Wird allerdings der gesamte Zeitplan des Bauunternehmers „über den Haufen geworfen“, also das zeitliche Maß einer überschaubaren Verzögerung überschritten (z. B. durch massive Änderungswünsche) – dann existiert kein verbindlicher Fertigstellungstermin mehr. ­Somit wird auch die Vertragsstrafenklausel ungültig.

Ob es sich um eine kurzfristige und überschaubare Verzögerung handelt, muss von Fall zu Fall betrachtet werden. Im gegenständlichen Fall lag eine viermonatige Verzögerung vor, was nach Auffassung des OGH keinesfalls eine überschaubare Verzögerung darstellte. Somit wäre es in diesem Fall notwendig, die Vertragsstrafenklausel an den geänderten Übergabetermin anzupassen.

Ein Werkbesteller kann sich aber vor dem Wegfall der Klausel absichern: nämlich durch die Vereinbarung einer termin­neutralen Vertragsstrafenklausel. Diese enthält keinen konkreten Übergabetermin, sondern sieht abstrakt eine Pönale für den Fall der Nichteinhaltung des Übergabetermins vor.