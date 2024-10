Rosen. Rosen werden heute fast ausschließlich im Topf (im Gartenbau Container genannt) angeboten. Hauptverkaufszeit ist Juni, wenn sie blühen, dabei ist der Herbst, wenn man sie wurzelnackt setzt, viel besser. Einige Baumschulen bieten solche Rosen noch an. Sie sind viel billiger, nicht zuletzt, weil der Versand günstiger ist (beispielsweise. Schultheis Rosen)

Wer jetzt Rosen setzt, hat im kommenden Jahr schon viele Blüten © Karl Ploberger

Beerensträucher. Auch hier gilt: Ob Himbeeren oder Brombeeren, ob Heidelbeeren, Ribiseln oder Stachelbeeren – sie alle kann man jetzt perfekt setzen. Alle beginnen sofort mit dem Wurzelwachstum und starten so ins kommende Jahr vermutlich mit den ersten Früchten.

Himbeeren jetzt setzen und im kommenden Jahr ernten © Karl Ploberger

Hecken. Gerade hier lohnt sich die wurzelnackte Pflanzung, denn sie ist am günstigsten. Hainbuche und Liguster sind perfekt dafür geeignet. Eiben oder Thujen bekommt man meist mit Wurzelballen. Auch hier lohnt sich jetzt der Kauf. Oft gibt es aber auch einen großzügigen Abverkauf von Topfware in den Gartencentern. Ebenfalls empfehlenswert.

Blütensträucher und Koniferen. Ob Flieder, Jasmin, Forsythie oder die große Palette an heimischen Wildgehölzen – wer jetzt pflanzt, hat den großen Vorteil, dass man im kommenden Jahr viel weniger gießen muss. Auch Eiben oder andere Nadelgehölze wachsen nun schnell an.

Zierbäume. Was für die Sträucher gilt, gilt umso mehr für die Bäume. Auch sie haben nach dem Laubfall die besten Bedingungen für einen kräftigen Start. Im Topf angebotene Bäume, die oft im Sommer gesetzt werden, leiden in vielen Fällen zwei, drei Jahre bis sie richtig loswachsen. Im Herbst gepflanzte beginnen dagegen schon im nächsten Frühjahr mit dem Wachstum.

Obstbäume. Über Jahrzehnte galt die (wurzelnackte) Herbstpflanzung bei Kernobst als die einzige Zeit, wo man Bäume setzen konnte – bis die Bäume im Topf kamen. Doch immer mehr besinnt man sich auf den Herbst, denn die große Hitze und Trockenheit setzt den neu gepflanzten Topf-Obst-Bäumen zu. Steinobst (Marille, Pfirsich) erst im Frühjahr setzen.

Stauden. Auch Staudenbeete lassen sich jetzt im Herbst neu anlegen. Entweder man teilt alte, große Staudenstöcke und setzt sie neu, oder kauft jetzt die Stauden im Topf. Erde gut vorbereiten – lockern, Kompost einarbeiten und eventuell auch Sand.

Blumenzwiebeln. Alles, was im Frühjahr an Zwiebelblumen blüht, kommt jetzt in die Erde. Je früher, desto besser. Nur bei den Tulpen kann man sich Zeit lassen. Die Wurzeln erst bei einer Bodentemperatur von unter sieben Grad.