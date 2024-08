Euphorbia ­ Flamingo. Die hitzefeste Wolfsmilch. Als Zauberschnee oder „Diamond Frost“ ist diese Balkonblume schon einige Jahre bekannt. In der rosa Form gab es einige Versuche, die allerdings nicht intensiv blühten. Nun ist den Züchtern der Durchbruch gelungen. „Flamingo“ hat einen kräftigen Wuchs, viele Blüten und wie die bisherigen Sorten eine große extreme Hitzefestigkeit.

Fächerblume – Blessing Pink. Überaus robust. In Blau kennt sie jeder, als robuste und blühfreudige Balkonblume, nun wird sie in pink unsere Balkone und Blumenbeete erobern. Wer ausreichend düngt, hat eine Blütenpracht bis in den Spätherbst.

Die Fächerblume – Blessing pink © Karl Ploberger

Millionbells – Humble Bee Hot. Ein Insektenmagnet. Keine Pflanze hat so viele Namen wie diese – Zauberglöckchen, Millionbells oder mit dem botanischen Namen „Calibrachoa“. Diese neue Sorte zeichnet sich nicht nur durch die schon bekannte Blühfreudigkeit aus, sondern durch seine Attraktivität für Hummeln und Bienen.

Von Hummeln und Bienen verehrt: Millionbells Humble Hot © Karl Ploberger

Nelken – retro im Topf. „Tasha pink”, „Sinclar Magenta” und „Cremarena“: drei neue Topfnelken, die sich wieder einmal durch intensiven Duft und eine besonders lange Blühzeit auszeichnen. Nelken sind ein wenig wählerisch. Sie wollen nicht zu nass aber auch nicht zu trocken gehalten werden, dann geht es ihnen gut und sie sind langlebig.

Pelargonie Marcada Violett. Bestens als Bodendecker einsetzbar. Vor vielen Jahren kam schon einmal eine Bodendecker-Pelargonie auf den Markt, nun gibt es wieder eine. Mit kräftig violetten (oder doch pinken) Blüten ist sie eine Kreuzung zwischen den aufrecht wachsenden und den hängenden Pelargonien. Extrem robust und ideal für Beete oder Grabbepflanzungen.

Pelargonie Marcada Violett © Karl Ploberger

Erdbeer-Tomate mit meterweise Früchten. Mit Erdbeeren hat diese Tomate nur bedingt etwas zu tun. Es ist die Fruchtform, die ihr diesen Namen gab. Bei manchen Züchtern wird diese kleinfrüchtige und sehr robust Tomate auch Herztomate genannt. Das einzigartige aber ist der Blüten- bzw. Fruchtstand. Er wird bis zu einem Meter lang – da reifen oben schon die ersten Früchte, während sie am anderen Ende noch blüht. Bis zu 50 Früchte und mehr sind an einer einzigen Rispe zu finden.