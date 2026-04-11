Damit Hortensien, die absolute Nummer 1 unter den Gehölzen auf der Beliebtheitsskala, auch langfristig kräftig wachsen und blühen, muss man sie richtig schneiden. Je nach Art muss man dabei aufpassen, denn bei manchen bringt ein kräftiger Schnitt viele Blüten, bei anderen aber gibt’s dann in diesem Jahr nur Blätter.

Die Bauernhortensie (Hydrangea macrophylla)

Die Bauernhortensie, deren Blüten an den Trieben des Vorjahres erscheinen, ist besonders beliebt in mitteleuropäischen Gärten. Der Schnitt erfolgt idealerweise im zeitigen Frühjahr, sobald die Nachtfröste nachlassen und die ersten Blattknospen deutlich erkennbar sind. Abgeschnitten werden aber ausschließlich alte, vertrocknete oder erfrorene Triebe, ein übermäßiger Rückschnitt kann die kommende Blüte stark reduzieren.

Die Rispenhortensie (Hydrangea paniculata)

Rispenhortensien zeichnen sich durch ihre Blütenbildung an den neuen Trieben aus, die erst heuer wachsen werden. Ein kräftiger Rückschnitt Anfang April, bevor das Wachstum so richtig beginnt, ist ratsam. Die Haupttriebe können dabei um etwa ein Drittel, sogar bis zur Hälfte eingekürzt werden. Diese Methode fördert die Bildung kräftiger neuer Triebe und sorgt für besonders große und üppige Blütenstände im Sommer. Der Schnitt soll jährlich erfolgen und trägt zur Verjüngung und Vitalisierung der Pflanze bei.

Die Eichblatt-Hortensie ist an der Form der Blätter zu erkennen © Dreamstime/Beekeep/Imago

Die Eichblatt-Hortensie (Hydrangea quercifolia)

Bei der Eichblatt-Hortensie empfiehlt sich ein sehr behutsamer Schnitt. Vorrangiges Ziel ist in diesem Fall die Erhaltung der natürlichen Wuchsform und lediglich das Entfernen der abgestorbenen, beschädigten oder erfrorenen Zweige. Die Schnittmaßnahmen sind minimal zu halten, um die Pflanze in ihrer charakteristischen Erscheinung zu unterstützen. Starke Eingriffe sollten vermieden werden, da sie das Blühverhalten beeinträchtigen können.

Die Schneeballhortensie profitiert von einem starken Rückschnitt © IMAGO/Zoonar.com/Nadezhda Soboleva

Die Schneeballhortensie (Hydrangea arborescens)

Schneeballhortensien bieten in Bezug auf den Schnitt große Flexibilität. Ein radikaler Rückschnitt bis knapp über dem Boden ist im Spätwinter oder frühen Frühjahr möglich – und sogar empfohlen. Diese Maßnahme fördert die Entwicklung kräftiger neuer Triebe und begünstigt die Ausbildung großflächiger, imposanter Blütenbälle während des Hochsommers. Die Schnitttechnik kann jährlich angewendet werden, wobei darauf zu achten ist, dass ausschließlich gesunde, vitale Triebe erhalten bleiben.

Die Kletterhortensie braucht nur selten einen Rückschnitt © IMAGO/imageBROKER/AnnaReinert

Die Kletterhortensie (Hydrangea anomala subsp. petiolaris)

Die Kletterhortensie benötigt nur selten einen Schnitt, da sie von Natur aus langsam und elegant wächst. Falls die Pflanze zu groß wird oder ihre Form verloren geht, können störende oder überhängende Triebe nach der Blüte im Sommer vorsichtig eingekürzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass nur schwache, beschädigte oder zu dicht stehende Zweige entfernt werden, um die natürliche Wuchsform zu bewahren. Ein starker Rückschnitt kann das Blühverhalten beeinträchtigen und sollte vermieden werden.

Bei der Samthortensie muss man beim Schnitt behutsam vorgehen © Adobe Stock

Die Samthortensie (Hydrangea aspera)

Die Samthortensie benötigt nur einen sehr zurückhaltenden Schnitt. Im Frühjahr werden lediglich abgestorbene, beschädigte oder erfrorene Triebe entfernt. Auf einen starken Rückschnitt sollte verzichtet werden, da die Pflanze wie die Bauernhortensie am Vorjahrestrieb blüht und ein zu intensiver Schnitt die Blütenbildung beeinträchtigen kann. Ziel ist es, die natürliche Wuchsform zu erhalten und die Pflanze gesund zu halten.