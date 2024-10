Triest, die geschichtsträchtige Hafenstadt an der Adria, beeindruckt mit einem einzigartigen kulturellen Erbe. Während der k. u. k. Monarchie war Triest ein bedeutender Seehafen des Habsburgerreichs und entwickelte sich zu einem Schmelztiegel verschiedenster Kulturen, Sprachen und Religionen. Diese multikulturelle Vergangenheit zeigt sich noch heute in der vielfältigen Architektur der Stadt: prächtige Jugendstilbauten, neoklassizistische Fassaden und weitläufige Plätze erinnern an die glanzvollen Zeiten der österreichisch-ungarischen Herrschaft.

Die Farben der Stadt – das helle Blau des Himmels, das warme Beige der historischen Bauten und das üppige Grün der umliegenden Hügel – prägen die Atmosphäre und schaffen eine ruhige, elegante Kulisse. Diese harmonische Farbpalette, kombiniert mit dem tiefen Blau der Adria, verleiht Triest eine besondere Gelassenheit, die in Kontrast zum geschäftigen Treiben des Hafens steht. Um ein Stück von Triests Lebensgefühl nach Hause zu holen, kann man sich von den Farben und der Atmosphäre der Stadt inspirieren lassen. Maritime Blautöne, kombiniert mit zartem Grau und aufregendem Orange, spiegeln das Lebensgefühl der Stadt wider. In den Urbanauts Studios Minelli wurden die Farben der Stadt in den Innenraum geholt und sollen die Gäste dazu einladen das „dolce far niente“ zu zelebrieren. Eine gute Gelegenheit bietet sich dieses Wochenende. Da ist Triest die Kulisse für die Barcolana, die größte Segelregatta der Welt. Sie gehört genauso zur Stadt wie die zahlreichen Kaffeehäuser und der „nero“, so wird der tiefschwarze Espresso in Triest genannt.

