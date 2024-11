Dreht man ihn rauf, wird es (hoffentlich) wärmer – so weit, so gut. Doch für welche Temperatur stehen die Zahlen auf dem Thermostat eigentlich? Hier eine kleine Übersicht:

Sternchen: rund 5 Grad, schützt die Heizung vor Frost

Stufe 1: rund 12 Grad

Stufe 2: rund 16 Grad

Stufe 3: rund 20 Grad

Stufe 4: rund 24 Grad

Stufe 5: rund 28 Grad

Sonne: Sie steht für eine Grundeinstellung bei 20 Grad

Halbmond: Er steht für eine Nachtabsenkung bei 14 Grad

In einem durchschnittlichen Haushalt in Österreich wird rund die Hälfte der verbrauchten Energie für das Heizen in der kalten Jahreszeit verwendet – und die Räume sind meist zu warm. Dass sich das Feilschen um jedes Grad nicht nur für das Wohlbefinden auszahlt, demonstriert dieses Rechenbeispiel: "Die Raumtemperatur um nur ein Grad Celsius zu senken, erspart bereits rund sechs Prozent Heizenergie", sagt Sabine Seidl von der österreichischen Umweltberatung. Die empfohlene Temperatur liegt in viel benutzten Zimmern bei maximal 22 Grad Celsius, in selten frequentierten oder in Schlafräumen bei nicht mehr als 18. Deshalb: Thermostat herunterdrehen – und bei der Gelegenheit auch gleich kontrollieren, ob die automatische Nachtabsenkung eingeschaltet ist.