Bis auf den Kika und Leiner in Graz schließlich alle anderen steirischen Filialen. 166 steirische Mitarbeiter sind vorerst im AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet, wie Karlheinz Snobe (AMS) am Montag bestätigt. Nach Standorten: 40 Beschäftigte in Leoben, 45 in Judenburg, 33 in Liezen und 43 in Feldbach. Außerdem fünf Personen aus dem Lager in Premstätten. Aber "bitte noch ja nichts unterschreiben", wiederholt GPA-Norbert Schunko.