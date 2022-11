Für die Gewerkschaftsforderungen im gerade heftigen Ringen um höhere Gehälter ist das sicher Wasser auf die Mühlen: Die Drogeriekette dm will seinen Mitarbeitern die Inflation im Schnitt mit zehn Prozent mehr Geld ausgleichen. "Irgendwann muss man die Inflation aufholen, insbesondere bei niedrigen Gehältern", sagt Geschäftsführer Harald Bauer am Donnerstag in Wien. "Eine Einmalzahlung sehen wir nicht als dauerhafte Lösung", stellt er klar. "Es kann nicht sein, Mitarbeitern Einkommen zu entziehen", so Bauer. Außer die Inflation kippe ins Gegenteil.