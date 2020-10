Zehn Quadratkilometer an Freiflächen sollen in der Steiermark bis 2030 zu Fotovoltaikkraftwerken werden. Branche kritisiert Förderabschlag für solche Anlagen und fordert eine Fotovoltaik-Pflicht für neue Häuser.

So soll der Fotovoltaikpark aussehen, den der Verbund im Weinviertel baut © Verbund

Elf Terawattstunden Strom zusätzlich sollen in Österreich ab 2030 jährlich über Fotovoltaikanlagen produziert werden – so sieht es der Entwurf zum Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) vor, der noch bis nächste Woche in Begutachtung liegt. Gelingt das Vorhaben, käme das einer Revolution in der österreichischen Erzeugungsstruktur gleich. Bislang hält der Sonnenstrom bei einer jährlichen Erzeugungsmenge von 1,4 Terawattstunden.