Neuer Rekord Steirische Exporte kratzen an Marke von 25 Milliarden Euro

Mit einem Plus von 13,9 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro verbuchte der steirische Außenhandel 2018 einen Rekord.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großbritannien im Fokus: Jürgen Roth, Josef Herk, Barbara Eibinger-Miedl, Manfred Kainz und Georg Knill © WK/(c) Foto Fischer

Allen Handelsstreitigkeiten zum Trotz sind die steirischen Exporte im Vorjahr kräftig gestiegen. Die Ausfuhren haben um drei Milliarden Euro auf 24,7 Milliarden Euro zugelegt – das entspricht einem Plus von 13,9 Prozent. „Damit war die Steiermark, wie schon im Jahr 2017, der klare österreichische Exportsieger“, sagt Wirtschaftslandesrätin Barabara Eibinger-Miedl. Auf Platz zwei lag übrigens Salzburg mit plus neun Prozent, gefolgt von Kärnten mit plus 7,5 Prozent.