SMD-Festkörper-Akku „CeraCharge“ © TDK

Mehr als 20.000 neue Produkte und Dienstleistungen standen zur Auswahl: Umso größer ist nun die Freude bei TDK Electronics in Deutschlandsberg, das mit dem renommierten „Superior Products and Services Award for Excellence“ des Finanz- und Technologieverlagshauses Nikkei ausgezeichnet wurde.