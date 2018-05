Verwerfungen am globalen Milchmarkt treffen auch steirische Milchregale und Bauern. So reagieren Molkereien. Und was es mit der "Milchbartl-Challenge" auf sich hat.

Preisschwankungen im Milchregal © Gina Sanders - Fotolia

Einmal mehr war es der Diskonter Aldi, der in Deutschland den Anfang gemacht hat: Im Mai senkte der Handelsriese praktisch durch die Bank die Preise für Milchprodukte – außer Butter. Und keine zwei Wochen später haben auch hierzulande die großen Handelsketten bei ihren Eigenmarken die Milchpreise gesenkt – und der Eigenmarkenanteil macht bei Milch mittlerweile schon mehr als 60 Prozent aus. Kurz gesagt: Die Nervosität in der Milchbranche ist auch rund um den Weltmilchtag (am 1. Juni) wieder einmal hoch.

Gegen Preisschleuderei im Milchregal wetterten gestern die oststeirische Biomilchbäurin Maria Kopper und Landwirtschaftskammerpräsident (er ist auch Milchbauer) Franz Titschenbacher: „Ein um vier Cent verbilligtes Milchpackerl bringt Kunden eine Ersparnis von nur drei Euro im Jahr – aber dem Milchbauern tun vier Cent weniger sehr weh.“

Zahlen zur Milch 5 Prozent mehr Milch als im Vorjahreszeitraum wurde im Frühjahr von den steirischen Bauern an Molkereien geliefert. Im Jänner waren es noch 10 Prozent mehr Milch. 76,6 Liter pro Jahr: So hoch liegt der Pro-Kopf-Verbrauch von Trinkmilch in Österreich .

Der Hintergrund des Preisrutschs ist schnell erklärt: Es ist zu viel Milch am Markt. „Und das wissen die Handelsvertreter bei den Preisverhandlungen sehr genau“, schildert Jakob Karner von der Obersteirischen Molkerei (OM). Zu Jahresbeginn lag die Milchanlieferung der rund 4300 steirischen Milchbauern um gut zehn Prozent über dem Vorjahr. Mittlerweile ist die Mehrproduktion im Vergleich zum Vorjahr auf plus fünf Prozent „zurückgegangen“. Zum Teil auch, weil etwa Molkereien wie Berglandmilch und Ennstalmilch für zu viel abgelieferte Milch deutlich weniger Geld auszahlen. „Das war aber notwendig, um dem Mengenproblem Herr zu werden“, so Johann Pretterhofer, der mit der Berglandmilch nun auf die Kapazitäts-Verdoppelung des Käsewerks Voitsberg setzt.

Maria Kopper, Johann Pretterhofer, Jakob Karner, Franz Titschenbacher, Hermann Schachner (von links) Foto © (c) Alexander Danner

Ennstalmilch-Obmann Hermann Schachner apelliert aber an die Bauern, weiterhin „nicht den letzten Liter Milch aus jeder Kuh herauszuquetschen“. Schachner macht sich vor allem Sorgen um den Biomilchbereich. Dieser stark wachsende Sektor sei zuletzt unter Preisdruck gekommen, weil in Deutschland die Biomilchproduktion in einem Jahr um 18 Prozent ausgeweitet wurde.

Zur Butter: Da hat die globale Preiskurve in den letzten Wochen – wie schon vor Weihnachten – steil nach oben gezeigt. Weil aber nur der Fett-Bestandteil der Milch hohe Preise erzielt und für den anderen Teil, das Milcheiweiß, Niedrigstpreise bezahlt werden, hat sich das noch nicht auf steigende Bauernmilchpreise ausgewirkt. Daher wurde auch im Regal Milch billiger und Butter nicht.

Milchbartl-Challenge auf Facebook:

Auf Facebook hat der steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger indes eine "Milchbartl-Challenge" initiiert, um "Menschen wieder daran zu erinnern, ein Glas Milch pro Tag zu trinken.

