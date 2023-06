Die Österreichische Post erhöht das Briefporto. Der Eco-Brief S kostet ab 1. September 95 Cent statt bisher 81 Cent. Für den Prio-Brief S fallen dann 1,20 statt 1,00 Euro an. Der Eco Business-Brief schlägt dann mit 92 statt 78 Cent zu Buche. Und auch der internationale Briefversand verteuert sich. Der Eco-Brief kann künftig in die Postkästen eingeworfen werden. "Briefmarken werden ab 1. September nur noch für den Eco-Brief verwendet", so Post-Chef Georg Pölzl.