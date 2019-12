Facebook

Prof. Kangki Lee, Business Field Leader, High Power Systems, AVL Prof. Dr. Marko Dekena, Executive Vice President, Global Business Development, Sales and International Operations, AVL Jürgen Kudritzki, Head of Marine Business AVL, Standortleitung Hamburg © AVL

Die steirische AVL hat in Hamburg in Norddeutschland ihr erstes Marine-Büro eröffnet. Der Schwerpunkt von AVL Marine liegt in der Optimierung des Schiffsbetriebs, Integration neuer Technologien, Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Lösungen zur Reinhaltung der Luft, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

AVL Marine in Hamburg wende sich an Kundengruppen wie Werften, Industriepartner, Klassifikationsgesellschaften, Schiffseigner, Schiffsbetreiber und Charterer. Von ihnen würden zunehmend Lösungen für saubere Energieerzeugung gefordert. Der Tätigkeitsbereich von AVL Marine spanne sich daher von der Nutzung neuer Kraftstoffe, Reduzierung von Abgasemission, Hybridisierung und Elektrifizierung, digitalen Lösungen zur Erfüllung strenger Vorschriften bis zu Engineering Services, Systemsimulation und Betriebsoptimierung.

AVL ist laut eigenen Angaben das weltweit größte unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebsstrang- und Energieerzeugungssystemen (Verbrennungsmotoren, Getriebe, E-Motoren, Hybridantriebe, Batterien, Brennstoffzellen und Software) für Pkw, Nutzfahrzeuge und Großmotoren. Der Konzern mit Hauptsitz in Graz beschäftigt weltweit mehr als 10.400 Mitarbeiter. 2018 betrug der Umsatz 1,75 Milliarden Euro.