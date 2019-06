Facebook

Die Digitalisierung führt bei Volkswagen zu einem Wegfall von bis zu 4000 Stellen in der Verwaltung © APA/dpa/Julian Stratenschulte

Die Digitalisierung führt bei Volkswagen zu einem Wegfall von bis zu 4000 Stellen in der Verwaltung. Da Aufgaben durch den verstärkten Einsatz von IT entfielen, sollten in den kommenden vier Jahren Arbeitsplätze in dieser Größenordnung beim Ausscheiden von Beschäftigten nicht wieder besetzt werden, teilte der deutsche Auto-Konzern am Mittwoch mit.

Zugleich sollten mindestens 2000 neue Jobs geschaffen werden. Der von Vorstand und Betriebsrat beschlossene Plan zur digitalen Transformation sieht außerdem bis 2023 rund vier Mrd. Euro an Investitionen in Digitalisierungsprojekte in Verwaltung und Produktion vor.