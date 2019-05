Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Pierer © KTM

Das Angebot von 19,87 Euro je Aktie entspricht dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) festgestellten Sechs-Monats-Durchschnittskurs der SHW-Aktie vor der Veröffentlichung des Übernahmeangebots am 23. April.

Zugleich wird die SHW-Aktie vom regulierten Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse gestrichen. Die Papiere sollen aber in München im Freiverkehr / m:access der Börse München gehandelt werden. Zusätzlich soll auch eine Handelbarkeit der SHW-Aktien über das elektronische Handelssystem XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse über eine Einbeziehung der SHW-Aktien in den Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse bestehen bleiben.

Automotive-Gruppe mit Sitz in Kapfenberg

Im Vorjahr hat Stefan Pierer eine Automotive-Gruppe um Pankl und SHW in Kapfenberg geformt, die bereits damals auf einen Umsatz von 700 Millionen Euro und 3200 Mitarbeiter kam. Dort wurden die Anteile von Pankl und der deutschen SHW AG gebündelt. Während Pankl in den Bereichen Racing/High Performance und der Luftfahrt global gefragter Spezialist ist, zählt SHW mit Sitz in Aalen in den Segmenten Pumpen und Motorkomponenten sowie Bremsscheiben zu den führenden Anbietern. Zusammen legen die beiden Unternehmen einen verstärkten Fokus auf Powertrain-Komponenten im Automobilbereich.