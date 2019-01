Ein Kompetenzzentrum für Verpackungen aus recyceltem Papier wird am Standort in Glanegg errichtet. Mit dem neuen Werkstoff erweitern die Kärntner ihr Portfolio.

Hirsch-Servo-Vorstand Harald Kogler mit der neuen nachhaltigen Verpackung © Sommersguter

Als Harald Kogler vor fünf Jahren in die Führung der Hirsch Servo-Gruppe mit Sitz in Glanegg eintrat, war das traditionsreiche Unternehmen in einer tiefen Krise. Mit der 2014 erfolgten Übernahme der Mehrheit durch den Kernaktionär Herz-Gruppe (zehn Prozent der Aktien sind in Streubesitz) drehten sich die Vorzeichen bei Hirsch Servo ins Positive.

Das Unternehmen ist in drei Bereiche gegliedert: Verpackungen aus EPS (Styropor) tragen 20 Prozent zum Umsatz bei, EPS-Dämmungen 70 Prozen, Maschinenbau 10 Prozent.

