Kärnten wirbt mit seinen "traumhaften Skipisten" © SCREENSHOT

Die Schneekrise in den Nordalpen wirkt sich auch auf den Kärntner Wintertourismus aus: So mussten etwa Touristen, die mit dem „Russland-Charter“ aus Moskau nach Klagenfurt flogen und in Salzburg Quartier hätten beziehen sollen, in Kärnten untergebracht werden, sagt Christian Kresse, Chef der Kärnten Werbung. Im Süden gebe es

keinerlei Probleme mit dem Schnee, von dem in einigen Gebieten wie in Heiligenblut, am Katschberg oder auf der Turrach bis zu einem Meter

liege. Die Pisten im Land seien, auch dank Beschneiung, in einem Topzustand, verkündet die Kärnten-Werbung.

