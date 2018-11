Marketing statt Verwaltung: 1988 wurde die Kärnten Werbung gegründet. Am Freitag wurde in Klagenfurt gefeiert.

Christian Kresse, LH Peter Kaiser, Ellensohn, Posnik und LR Ulrich Zafoschnig © Winkler

Die Kärnten Werbung wurde vor 30 Jahren als Landestourismusorganisation aus der Taufe gehoben - statt verwaltet sollte der Tourismus künftig vermarktet werden, lautete damals die wegweisende Entscheidung.

In Klagenfurt, dem Sitz der Kärnten Werbung, wurde am Freitag der 30. Geburtstag gefeiert: Mit dabei drei der vier bisherigen Geschäftsführer: Gründungs-Chef Helmut Ellensohn, sein Nachfolger Ferdinand Posnik und Christian Kresse, seit neun Jahren an der Spitze der Kärnten Werbung. Harald Scheucher, damals verantwortlicher Landesrat, lobte die weise Entscheidung: "Das war gescheit, was wir damals gemacht haben." Ellensohn unterhielt die Gäste mit Bonmots aus der Vergangenheit, Posnik, einst Marketingchef einer Brauerei, gestand, dass Urlaub als Produkt wesentlich komplexer sei als Bier. Er verlieh seiner Freude Ausdruck, dass die Kärnten Werbung "wieder die notwendige Selbstständigkeit errungen habe, die erforderlich ist." Sie habe es geschafft, auch schwierige Jahre zu "übertauchen".

30 Jahre Kärnten Werbung: Die Tourismusorganisation feiert runden Geburtstag

Oskar Hinteregger, Kärntner in Diensten der Österreich Werbung, bewundert, wie "selbstbewusst die Kärnten Werbung am Gaspedal hängt." Er diagnostizierte, die Kärnten Werbung sei erwachsen geworden und darf heute auch über "Erwachsenen-Themen" wie Standort- und Lebensqualität reden. Als "längstdienender freier Mitarbeiter" wurde Gold-Ikone Franz Klammer in Applaus gebadet. Hausherr Kresse bedankte sich bei den vielen "Gründungsvätern und Müttern" und lobte Politik und Eigentümervertreter.

Aber auch etwas Wehmut klang mit, als er meinte, es sei "ein bisserl weniger lustig und turbulent als früher." Eines habe ich aber nicht geändert: "Nach wie vor ist es so, dass sich jeder, der in Tarvis eine Pizza bestellt, glaubt, ein Tourismusexperte zu sein", meinte Kresse schmunzelnd.

