Die dreitägige Berufs-EM in Budapest ist zu Ende gegangen. Am späten Samstagabend werden die Europameister bekannt gegeben.

Die Villacherin Bozena Turopoljac (vorne) mit ihrer Teampartnerin Maria Jöbstl aus der Steiermark

„Es war Freundschaft auf den ersten Blick“, betont Bozena Turopoljac. Die 23-jährige Villacherin (sie arbeitet im Atelier Haberl in Klagenfurt) hat gestern ihren dreitägigen Wettbewerb in der Disziplin Modetechnologie bei der Berufs-EM in Budapest „mit einem guten Gefühl“ beendet. Im Teambewerb ist sie gemeinsam mit der Steirerin Maria Jöbstl an den Start gegangen. Gut ein halbes Jahr haben sich die beiden auf diese EM vorbereitet, „es war perfektes Teamwork“.

Bozena Turopoljac Foto ©

Die Herausforderungen in diesem Bewerb sind enorm. Designt und umgesetzt wurde u. a. ein Regenmantel. Die Kreationen wurden am Ende des Bewerbs dann auch dem internationalen Teilnehmerfeld und der Jury in einer spannenden Präsentation vorgestellt.

Neben Turopoljac war in Budapest aber noch eine weitere Kärtnerin im EM-Einsatz. Alina Waltl (sie arbeitet für die Beautyfarm Landhaus Servus) aus Velden bot ihr Können in der Disziplin "Schönheitspflege" auf.

Foto ©

Die beiden Kärntnerinnen fiebern der EM-Schlussfeier entgegen, die am Samstagabend hier in Budapest über die Bühne geht - dann steht auch fest, wer bei der EM die Medaillen gewinnt.