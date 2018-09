Facebook

Symbolfoto © APA/EPA/Anthony Turner

Mit der Präsentation des „1. Austrian Start-up-Monitors“ wurde eine erste solide Datenbasis zur Gründer-Szene geschaffen. Mehr als 1500 Start-up-Gründungen von 2004 bis 2017 flossen in den Monitor ein. Wenig überraschend: Jedes zweite Start-up der vergangenen 13 Jahre wurde in Wien gegründet (51 Prozent), dahinter folgen Steiermark und Oberösterreich (je 12 Prozent), Niederösterreich (7 Prozent) und Kärnten (6 Prozent). Bezogen auf die Bevölkerung eines Bundeslandes zeigt die Auswertung ein anderes Bild: Kärnten platziert sich im Ländervergleich an zweiter Stelle, noch vor der Steiermark und Oberösterreich und deutlich vor Ländern wie Tirol, Niederösterreich oder Salzburg (siehe Grafik).

