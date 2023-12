Es ist eine schmale Aussendung, die der Baukonzern Strabag nach einer erfolgten Aufsichtsratssitzung am Dienstagnachmittag verschickt hat: Der Inhalt hat es in sich, denn Alfred Gusenbauer, langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strabag, „legte am Ende der heutigen Aufsichtsratssitzung sein Mandat mit Ablauf des 31.12.2023 aus persönlichen Gründen vorzeitig zurück“, heißt es darin. Vor diesem Hintergrund sei Kerstin Gelbmann, langjähriges Aufsichtsratsmitglied, mit Wirkung zum 1.1.2024 zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.

Der Mitteilung der Strabag ist indes auch eine „persönliche Erklärung“ Gusenbauers angefügt (im Wortlaut siehe unten). Darin stellt er selbst den Konnex zur „Causa Prima“ her: Aufgrund der öffentlichen Debatte rund um die Signa, Gusenbauer ist Aufsichtsratschef in wichtigen Gesellschaften, lege er sein Mandat bei der Strabag zurück. Er wolle vermeiden, „dass irgendein Reputationsschatten auf die Strabag fällt, die im Übrigen keine besonderen Geschäftsbeziehungen mit der Signa unterhält“. Geschäftsbeziehungen – und zwar als prominenter Investor – unterhält indes Hans-Peter Haselsteiner über die Familienstiftung.