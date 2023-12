Zuschreibungen wie „Husarenritt“ und „Herkulesaufgabe“ hatten in den vergangenen Wochen Hochkonjunktur, wenn es um die Beschreibung des Aufgabenspektrums von Christof Stapf geht. Der Wiener Anwalt wurde Ende November zum Insolvenzverwalter der Signa Holding bestellt. Es ist nicht nur die, mit vorerst gut fünf Milliarden Euro Verbindlichkeiten, größte Pleite der jüngeren österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Die Insolvenz ist aufgrund des verschachtelten Signa-Gesamtkonstrukts von außergewöhnlicher Komplexität. Stapf hat zu Beginn des Insolvenzverfahrens klargemacht: „Die eingehende Prüfung wird die volle Zeit bis zur ersten Berichtstagsatzung in Anspruch nehmen.“ Entsprechend groß ist die Spannung vor diesem Termin, der heute über die Bühne geht. Der Gläubigerschutzverband AKV teilte gestern mit, dass vom Handelsgericht ein Gläubigerausschuss mit drei Mitgliedern bestellt worden ist. Der AKV sei als eines von insgesamt drei Mitgliedern in den Ausschuss bestellt worden. „Bei einem Gläubigerausschuss handelt es sich um ein zentrales Element der Gläubigermitwirkung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens“, schreibt der Verband. Die Einrichtung des Ausschusses sei aus Sicht des AKV „notwendig und zweckmäßig“. Die intransparenten Strukturen der Signa-Gruppe müssten im Hinblick auf die beabsichtigte Sanierung innerhalb von nur 90 Tagen so rasch wie möglich aufgearbeitet werden. Nur so könne man sich einen Überblick verschaffen und über die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des von Signa angebotenen Sanierungsplans entscheiden.

Eigenverwaltung wird nicht entzogen

Die Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren wird der Signa übrigens laut AKV nicht entzogen, „da diese für die Gläubiger derzeit keinen Nachteil darstellt“. Die Zusammenarbeit mit der Schuldnerin laufe problemlos und es würden alle nötigen Informationen zur Verfügung gestellt. Nach der Schließung nicht erforderlicher Teilbetriebe der Signa Holding seien dort von ursprünglich 42 Dienstnehmern nur noch acht Mitarbeiter tätig. Bisher seien Forderungen in Höhe von 1,13 Milliarden Euro angemeldet worden. Die Prüfung ist noch im Gange, die Anmeldefrist läuft bis 15. Jänner.

Nach der Schließung nicht erforderlicher Teilbetriebe der Signa Holding (das betraf Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal) seien von ursprünglich 42 Dienstnehmern nun nur noch 8 Mitarbeiter in der Signa Holding tätig. Diese würden für die weitere Abwicklung des Sanierungsverfahrens benötigt.

Bei Anmeldung der Insolvenz hat die Signa Holding Passiva in Höhe von rund fünf Milliarden Euro ausgewiesen. Das Unternehmen bietet eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren an, das wären in etwa 1,5 Milliarden Euro. Bisher seien Forderungen in Höhe von 1,13 Milliarden Euro angemeldet worden.

Bei Signa ist für den heutigen 19. Dezember also die erste Berichtstagsatzung und die erste Gläubigerversammlung anberaumt. Die Prüfungstagsatzung ist für den 29. Jänner sowie die Sanierungsplantagsatzung für den 12. Februar geplant.

Bauarbeiten stehen „praktisch still“

Wie es in Wien unterdessen mit der Signa-Großbaustelle Lamarr am früheren Leiner-Standort in der Mariahilfer Straße weitergeht, ist zuletzt wegen der Schieflage des Konzerns von René Benko unklar gewesen. Stets betonte die Signa – im Firmengeflecht gab es zuletzt mehrere (Groß-)Pleiten –, die Bauarbeiten liefen weiter, während solche bei Prestigeprojekten in Deutschland allerdings eingestellt wurden. Der ORF berichtete nunmehr am Montagabend, die Lamarr-Baustelle stehe praktisch still.

In „Wien heute“ wurde ein Lokalaugenschein in der „MaHü“ gezeigt, der veranschaulichte, dass lediglich einige Aufräum- und Absicherungsarbeiten liefen, nicht aber Bauarbeiten. Zuletzt wurde von der Signa stets betont, beim Bau laufe alles nach Plan. Diese würden aber praktisch stillstehen, berichtete der ORF auch mit Verweis darauf, dass es von der Signa zu diesem Thema am Dienstag auf Anfrage keine aktuelle Stellungnahme gab. Kurzfristig gab es auch auf APA-Anfrage keine Auskunft.

„Da tut sich schon seit einiger Zeit nix“

Eigentlich sollte derzeit den Angaben zufolge die Fassade errichtet werden. Davon war auf den TV-Bildern nichts zu sehen. „Wir verfolgen, was sich hier tut beziehungsweise nicht tut erste Reihe fußfrei. Da tut sich schon seit einiger Zeit nix“, sagte ein Nachbar. „Es wird nur Werkzeug zusammengeräumt“, sagte ein weiterer Anrainer, „unvollständig, leer, kalt, einsam, hässlich.“ Ein anderer sprach von „Absicherungsarbeiten“, die im Gegensatz zu Bauarbeiten zu beobachten seien.

Das geplante Edelkaufhaus samt Gastronomie am Dach und einem Hotel soll ursprünglichen Angaben zufolge 2025 eröffnen. Bisher steht nur das Stahlbetongerippe. Ein weiterer Anrainer, der auch Architekt ist und vom ORF gezeigt wurde, schloss es aus, dass dieser Zeitplan noch halten könne auch wenn voll gearbeitet würde. Das sei „utopisch“.

Signa-Partner beim Projekt ist die thailändische Central Group. In der Schweiz übernimmt dieser Partner laut Plan die Signa-Anteile an der dortigen Warenhauskette Globus. Ob es auch in Österreich beim Lamarr-Kaufhaus zu einem ähnlichen Vorgehen kommt, ist offen.