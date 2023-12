Die meisten Nachrichten rund um die Signa in den vergangenen Tagen waren Katastrophen-Nachrichten, diese sollte eine gute sein: Der Sanierungsexperte Erhard Grossnigg stößt zum Signa-Konzern, konkret als Vorstand in den zwei wichtigen Signa-Unternehmen Prime und Development.

In den heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG wurde Grossnigg bestellt. Grossnigg war kurz für die Kleine Zeitung erreichbar. „Ich kann die Unternehmen natürlich nicht führen, aber ich will mich darum bemühen, Vermögensschäden zu minimieren.“ Einblick in die Bücher habe er noch nicht gehabt. Montag trete er seinen Job an.

„Gewinnen einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten“

Grossnigg gilt als extrem erfahren, er kennt auch den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz gut, der entgegen anderen Meldungen weiterhin in der Signa arbeitet. Die Signa schreibt zu Grossnigg, dass er die nächsten Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobilien-AGs umsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren werde.

„Mit Erhard Grossnigg gewinnen wir einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung für die beiden Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development. Er gilt als ausgewiesener Sanierungsexperte und konnte in seiner jahrzehntelangen Karriere bislang Dutzende Sanierungsfälle begleiten und große Erfolge erzielen. Er wird diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen“, wird Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer, zuletzt selbst massiv in der Kritik, in einer Aussendung zitiert.