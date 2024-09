Minecraft zählt seit 15 Jahren zu den erfolgreichsten Spielen überhaupt. Monatlich spielen bis zu 180 Millionen Menschen in der Würfelwelt. Nicht verwunderlich, dass es das Spiel auch auf die Kinoleinwand schafft. Am 4. April nächsten Jahres kommt er in die Kinos. Nun wurde ein erster Trailer veröffentlicht, mit Jason Momoa in einer Hauptrolle.

Realistische Block-Welt

Vor zehn Jahren wurde ein Film zu dem beliebten Spiel angekündigt. Jetzt zeigt ein Trailer einen ersten Blick in die Welt von Minecraft, die bekannterweise aus Blöcken besteht. Der Film wartet mit einer Starbesetzung auf, mit unter anderem Jason Momoa, Jack Black und Emma Myers.

Die Story dreht sich um Garret (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks), die durch ein mysteriöses Portal in die Welt von Minecraft gezogen werden. Ihr Ziel: Einen Weg nach Hause zu finden. Dafür müssen sie sich durch die bizarre Welt von Minecraft schlagen und sie vor bösen Piglins und Zombies beschützen. Hilfe bekommen sie von einem Experten: Steve, gespielt von Jack Black.