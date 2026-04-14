Metas Messenger-Dienst Whatsapp rollt ein neues und für viele lang erwartetes Feature aus. Es soll in Zukunft möglich sein, sich selbst einen Benutzernamen zu geben. Die Folge ist, dass man Whatsapp-User nur über den Namen finden und ihnen schreiben kann, ohne die eigene Handynummer zu teilen. Das soll den Schutz der Telefonnummer verbessern. Was bisher bei den Whatsapp-Konkurrenten Signal und Telegram möglich war, kommt nun eben auch zu Whatsapp.

Was die neue Funktion aber nicht ersetzt: die Telefonnummer bei der Registrierung. Wenn man Whatsapp nutzen will, muss man seine Nummer angeben.

So sollen Nutzernamen aussehen

Die Benutzernamen-Funktion ist bereits bei manchen Testversionen verfügbar. In den Profileinstellungen sieht man bei freigeschalteten Accounts einen Bereich für Benutzernamen. Die bekannten Vorgaben für die Nutzernamen sind Folgende:

mindestens ein Buchstabe

nur kleine Buchstaben, Zahlen, Punkte und Unterstriche

keine Web-Adressen

zwischen drei und 25 Zeichen

Experten: Stärkere Verschränkung der Meta-Dienste

Bei der Auswahl des Benutzernamens kommt hinzu, dass der Name plattformübergreifend frei sein muss: Das heißt, der Name muss auch auf Instagram und Facebook frei sein. Wenn ein Benutzername dort bereits vergeben ist (auch von einem selbst), kann er nur genutzt werden, wenn die Konten verknüpft und zusätzlich die Identität bestätigt wird. Experten sehen durch diesen Schritt möglicherweise eine stärkere Verknüpfung der unterschiedlichen Dienste (Whatsapp, Instagram, Facebook, Threads).

Diese Maßnahme kann jedoch die Möglichkeit zu mehr Privatsphäre potenziell aufweichen. Wenn man nämlich denselben Benutzernamen auf allen Plattformen verwendet, kann dadurch leichter gefunden werden. Fremde Personen können dadurch gezielt Kontakt aufnehmen, wenn sie den Benutzernamen auf einer anderen Plattform finden. Das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt unter anderem davor, gleiche Nutzernamen plattformübergreifend zu verwenden, um Identitätsdiebstahl vorzubeugen.